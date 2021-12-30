У украинца Черкаса, который 4 года в плену боевиков, проблемы с сердцем, – Денисова

Владимира Черкаса боевики незаконно удерживают в следственном изоляторе во временно оккупированной Макеевке. У украинца возникли серьезные проблемы с сердцем.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова напомнила, что Черкаса безосновательно содержат в СИЗО при Западной исправительной колонии № 97 в оккупированной Макеевке.

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У пленного украинца Черкаса проблемы с сердцем

По словам Денисовой, в плену над Владимиром Черкасом издевались, его били и заставляли тяжело работать. После пыток у мужчины ухудшилось состояние здоровья – возникли серьезные проблемы с сердцем, гипертонические кризы приобрели хронический характер.

Ему не оказывают должную медицинскую помощь. Мужчина также лишен телефонной связи, встреч и переписки с родными и близкими. Это, подчеркнула омбудсмен, является нарушением права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, на получение медицинской помощи, что гарантировано Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Денисова обратилась к координатору от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотте Реландер и руководству Красного Креста в Украине способствовать оказанию медпомощи и освобождению Владимира Черкаса.

Незаконное задержание Владимира Черкаса: что известно

Украинца Владимира Черкаса 6 сентября 2017 года в Донецке похитили неизвестные вооруженные люди. На временно оккупированную территорию он поехал из-за смерти отца и намерения вывезти больную мать.

О точном месте пребывания Черкаса стало известно от освобожденных из плена в декабре 2019 года украинцев.

Больше 2 лет представители органов оккупационной администрации России держали мужчину в печально известной тюрьме "Изоляция". Его обвиняли якобы в "шпионаже и диверсиях".

В общем украинец больше 4 лет находится в незаконном заключении без следствия и суда.

Без родительской опеки остались 5 детей, трое из которых являются несовершеннолетними.

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На временно оккупированной территории незаконно удерживают 300 украинцев , 40 из них – военные. Люди находятся в ужасных условиях, так как в колониях нет даже отопления. Кроме того, боевики жестоко обращаются с пленниками. Из-за этого состояние здоровья многих из них критическое.

Уривок з допису Людмили Денісової:

У громадянина України Володимира Черкаса, який безпідставно утримується в слідчому ізоляторі при Західній виправній колонії № 97 у м. Макіївка на тимчасово окупованій території Донецької області, серйозні проблеми з серцем.

Понад два роки представники органів окупаційної адміністрації РФ тримали Володимира Черкаса у сумнозвісній тюрмі «Ізоляція» за звинуваченням у нібито "шпигунстві та диверсіях", де над ним знущалися, били та змушували тяжко працювати. Після тортур у Володимира погіршилося самопочуття – виникли проблеми з серцем, гіпертонічні кризи набули хронічного характеру.

Наразі Володимир Черкас перебуває понад 4 роки у незаконному ув'язненні без слідства та суду. Йому не надається належна медична допомога, він позбавлений телефонного зв'язку, зустрічей та листування з рідними та близькими, що є порушенням права на життя, свободу та особисту недоторканість, на отримання медичної допомоги, що гарантоване ст. 2, 3, 5 Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.