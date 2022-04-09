У украинцев мужество льва, – Джонсон подытожил свой визит в Киев

Премьер-министр Великобритании подвел итоги своего визита в Украину. Он акцентировал на том, что украинцы крайне мужественная нация.

Об этом он написал в собственном твиттере вечером 9 апреля. Также Джонсон прикрепил видео своей прогулки по центру столицы.

Заметьте За последние несколько недель мир нашел новых героев и эти герои – украинцы, – Джонсон

Почему сравнил именно со львом

В видео были кадры, которые были сняты во время прогулки лидеров стран по центру Киева. Там звучали слова, которые Джонсон говорил после встречи журналистам.

У Украинцев мужество льва. Президент Владимир Зеленский издал рев этого льва. Великобритания твердо стоит на стороне народа Украины,

– написал политик.

Следует заметить, что сравнение со львом – один из лучших комплиментов, которые мог сказать официальный представитель Великобритании. Ведь именно этот зверь на гербе его страны символизирует крепость государства.



Герб Великобритании / Изображение из Википедии

Полное видео прогулки лидеров стран по Киеву: смотрите видео



