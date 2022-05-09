У украинцев не будет другого времени, чтобы выжить и победить

Колониальное образование – это когда ты с пеной у рта убиваешься за памятники Булгакову, Толстому, Достоевскому, а фамилии Хвылевой, Курбас, Подмогильный, Зеров, Плужник даже не слышал. Ну, может слышал, но кто они, что делали, чем известны – кто знает.

Так стирали память Это когда путаешься и время от времени рассказываешь о "большом отечественном", потому что именно это название намертво вклеено в мозг, а перед тем, как исправить себя и произнести "Вторая мировая", делаешь паузу, вспоминая. Советуем Война не закончится даже с победой Украины: какой будет жизнь в новом мире Это когда говоришь "Прибалтика", "Киргизия", "Молдавия" вместо – страны Балтии, Кыргызстан, Молдова. Это когда впервые и совсем недавно услышал географическое название Сандармох, и пока не загуглил, что это такое и с чем его едят. Или не слышал. И ничего о том Сандармохе не знаешь. Неизвестно точно, сколько было репрессировано украинской интеллигенции во времена сталинских репрессий периода Расстрелянного возрождения. Некоторые данные свидетельствуют об уничтожении около 30 000 человек. Неизвестно точно, сколько было репрессировано украинской интеллигенции во времена сталинских репрессий периода Расстрелянного возрождения. Некоторые данные свидетельствуют об уничтожении около 30 000 человек.

Тридцать тысяч, вдумайтесь в эту страшную цифру! Был казнен цвет украинской нации. Писатели, художники, лирники, кобзари (расстрелянного съезда кобзарей не было, то легенда, но это не мешало уничтожать кобзарей по всей стране), кинематографисты, режиссеры, актеры, драматурги, журналисты, публицисты, переводчики, литературоведы, сценаристы... В 1930 году печаталось 259 украинских писателей, а уже после 1938 года – только 36! Из 223 писателей – 192 репрессировали (расстрелянными или сосланными в лагеря с возможным последующим расстрелом или смертью), 16 – пропали без вести, 8 – совершили самоубийство.

Казнь нации Поэтому мы так тяжело выползаем из этого, колониального. Поэтому в моей Одессе до последнего слушали и восхищались Быковым. Млели от интервью Ксюши Собчак и Дудя. Рассказывали об охеренной ценности памятника Екатерине II. Хотя почему в прошедшем времени? До сих пор так. В нашем городе все еще продолжаются поиски "хороших россиян". Вон какие баталии разворачиваются по поводу памятников колонизаторам. "Не трогайте русскую культуру, она ни в чем не виновата!". Виновата. Потому что молчала. Потворствовала. Воспринимала. Толеровала. Отключала мозг и сердце. Шла на заклание и при этом славила Сталина и его прихвостней-убийц.

Важно Победа во Второй мировой России уже не принадлежит Михаил Драй-Хмара. Поэт, переводчик. Знал 19 языков. Убит на Колыме. В 49 лет. Николай Хвылевой. Писатель неороманического стиля. В атмосфере тотальной травли и преследования совершил самоубийство. 39 лет. Его произведения и его имя оставались запрещенными до последних лет существования тоталитарного режима в Украине. Майк Йогансен. Автор приключенческих романов. Расстрелян в Киеве. 40 лет. Дмитрий Фальковский. Поэт, прозаик, переводчик, сценарист. Расстрелян в Киеве. 36 лет.

Гео Шкурупий. Один из лидеров панфутуристов. Расстрелян в Ленинграде. В 33 года.

Клим Полищук. Автор исторических романов. Расстрелян в Сандармохе. 45 лет.

Юрий Вухналь. Писатель. Писал романы, юморески, фельетоны, очерки. Расстрелян в Харькове. В 30 лет. И еще сотни, тысячи тех, кто мог бы приблизить нашу свободу и независимость. Потому и уничтожили. Заменив симулякрами, обезобразив смыслы. Методичка палачей не изменилась

Они нам устроили не только геноцид, но и этноцид и лингвоцид. Они уничтожали нашу идентичность и культуру. Они сталкивали нас изнутри, рвали наши связи и пытались создать "единый советский народ". У нас отнимали язык, историческую память, культуру, самосознание. Больше всего усилий во время этноцида направляется именно на уничтожение национального языка. И сейчас они для нас хотят то же самое. Потому и заменяют прежде всего таблички с названиями в наших оккупированных городах. Потому и жгут учебники и завозят свои.

А наши военные, освобождая деревни и городки на востоке, разговаривают с детьми на украинском языке. Чтобы не боялись. Чтобы признали своих. Ибо язык имеет значение. Ибо за язык убивали и убивают. Не пропустите Какие "спецефекты" Путин готовит Украине, миру и России на 9 мая Поэтому не должно быть никакой терпимости. Ни к российской церкви, ни к памятникам условным булгаковым (в музеи переместить, с соответствующими табличками и объяснениями), ни к русскому языку в образовательных, культурных, государственных учреждениях.