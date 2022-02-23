У украинцев не будут забирать оружие, – Данилов

СНБО поддержал идею введения чрезвычайного положения по всей территории Украины. Алексей Данилов объяснил, что будет с оборотом оружия.

Как сказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, оружие у украинцев изымать не планируют.

Важно СНБО просит Раду ввести чрезвычайное положение по всей стране

Речь идет о тех случаях, когда граждане Украины имеют разрешение на оружие и владеют им.

Подчеркиваю, если у вас оружие законное, никто у вас его изымать не будет. У власти нет цели разоружить украинцев. Напротив, мы выступаем за то, чтобы все без исключения имели возможность защищать наше государство.

– подчеркнул Данилов.

Добавим, что введение чрезвычайного положения, среди прочего, предусматривает и изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов. Однако это решение, как отметил Данилов, будет принято уже в каждом регионе отдельно.

Что еще предполагает введение чрезвычайного положения

Особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения. Ограничение движения и осмотр транспортных средств Ужесточение охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Запрет проведения собраний, митингов, демонстраций, спортивных и других массовых мероприятий. Введение комендантского часа. Проверка документов у граждан, в необходимых случаях – личный досмотр, досмотр вещей, автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья. Ограничение продаж оружия, спиртных напитков. Регулирование работы гражданских теле- и радиопрограмм.

Следует объяснить, что чрезвычайное положение – это временный правовой режим, предусматривающий определенное ограничение прав и свобод людей в условиях кризисных событий. Его вводят при согласовании Совета нацбезопасности и обороны, который обращается к президенту. После этого за решение голосует Верховная Рада.

23 февраля Совет по нацбезопасности обратился к Верховной Раде с призывом проголосовать за введение в части Украины чрезвычайного положения по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей. Народные депутаты будут голосовать за это уже 23 февраля.

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