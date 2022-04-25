У украинских военных будет расширенное обучение от Пентагона

Запад передает Украине оружие для борьбы с российскими убийцами. Пентагон будет обучать украинских защитников пользоваться новым оружием, чтобы сделать борьбу более эффективной

Об этом рассказали в Госдепе по итогам визита госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина в Киев.

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"Министр Остин также сообщил, что в рамках нашей непрерывной помощи Министерство обороны расширит военные учения для украинских военнослужащих в регионе с определенными видами вооружения, которые предоставляют", – рассказали в Госдепе.

Остин отметил, что США работает над тем, чтобы оружие быстрее приехало в Украину. Кроме этого, он отметил, что работает с союзниками и партнерами для поставки дополнительного тяжелого вооружения, боеприпасов и запчастей.

Визит в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об итогах встречи с Госсекретарем и министром обороны США. Они общались о повышении обороноспособности Украины. Переговоры продолжались примерно 3 часа.

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