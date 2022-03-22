У украинской границы Россия формирует сводное подразделение из нескольких частей, – Генштаб

Россия терпит поражение в земных боях на территории Украины. Поэтому оккупантам нужны новые резервы и силы, которые они пытаются наскрести.

Следовательно, они стягивают к границе, что и как могут. Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

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Есть информация, что в пункте постоянной дислокации 200 отдельной мотострелковой бригады северного флота формируется сводный подразделение из военнослужащих нескольких воинских частей. Это населенный пункт Печенга,

– говорят в Генштабе.

Несмотря на все, орки продолжают свои зверства в Украине, убивая мирное население. Они берут людей в плен и сбрасывают на них бомбы.

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