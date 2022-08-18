У Украины будет новый корвет: Зеленский уже дал ему имя
18 августа 2022 , 19:12Читати новину українською
Источник:сайт Президента Украины
У Украины на вооружении появится собственный боевой корвет. Ему присвоили имя "Гетман Иван Мазепа".
Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Корвет будет класса "Ada" и строится для ВМС ВС Украины.
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В Украине появится собственный военный корвет
С целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы Зеленский постановил:
Присвоить корвету класса "Ada" Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины имя гетмана Ивана Мазепы и в дальнейшем именовать этот корвет – корвет "Гетман Иван Мазепа"
– сказано в документе.
Что известно о корветах
- Класс многоцелевых военных кораблей ближней морской зоны, предназначенных для дозорной и конвойной службы, противолодочной и противовоздушной обороны военно-морских баз и пунктов базирования.
- У корвета легкие фрегаты. Он один из самых многочисленных классов современных боевых кораблей.
- Сегодня корветы – многоцелевые корабли, основные боевые единицы прибрежной зоны, которые преимущественно действуют в полосе господства в воздухе своей авиации.
- Основное их назначение – противолодочная оборона корабельных соединений и конвоев, а также военно-морских баз, портов и т.д.
Какие корветы есть у ВМС ВСУ
- В ВМС Украины как корветы классифицируются малые противолодочные и ракетные корабли советских проектов 1124 и 1241.
- В 2000-х годах Николаевским КБ "Опытно-проектный центр судостроения" разработан современный многоцелевой перспективный боевой корабль – корвет проекта 58250.
- Строительство главного корабля началось в мае 2010 ГАХК "Черноморский судостроительный завод".
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