Такое мнение в эфире 24 канала высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он убежден, что нужно бороться с российским проектом и готовиться на случай, если он заработает.

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Может ли Украина противостоять"ПП-2"

По словам Омельченко, у Украины есть серьезная поддержка в Конгрессе США, который намерен усилить и ввести новые санкции на страховые компании. Кроме того, есть бюрократические моменты, которые отсрочат запуск газопровода.

Контракт до 2024 года – он действует. Независимо от того, будет ли работать "Северный поток-2", "Газпром" все равно будет платить Украине. У Украины есть еще 3 года, чтобы внедрить план "Б",

– подчеркнул эксперт.

Он добавил, что план "Б" можно выполнить быстрее чем за 5 лет. Это зависит от сценария и режима работы газотранспортной системы.

Что предусматривает план "Б"

Как резюмировал директор энергетических программ, в Украине необходимо пересмотреть газотранспортную систему. Если не будет транзита газа, то возникнут технические трудности с поддержанием давления в определенных точках газопровода.

Кроме того, Украина должна разработать альтернативные варианты поставок природного газа. Например, в южном порту. Этот проект мог бы компенсировать потери и загрузить газотранспортную систему.

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Он подчеркнул, что Украина также могла бы получить дополнительные объемы природного газа для собственных нужд. Необходимо иметь комплексный подход.

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