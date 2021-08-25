Таку думку в ефірі 24 каналу висловив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Він переконаний, що потрібно боротися з російським проєктом і готуватись на випадок, якщо він запрацює.

До теми Точно не запрацює у вересні та жовтні, – Омельченко про запуск "Північного потоку-2"

Чи може Україна протистояти "ПП-2"

За словами Омельчука, Україна має серйозно підтримку у Конгресі США, який намірений посилити і ввести нові санкції на страхові компанії. Крім того, є бюрократичні моменти, які відтермінують запуск газопроводу.

Контракт до 2024 року – він діє. Незалежно від того, чи буде працювати "Північний потік-2", "Газпром" все одно буде платити Україні. В України є ще 3 роки, аби впровадити план "Б",

– наголосив експерт.

Він додав, що план "Б" можна виконати швидше ніж 5 років. Це залежить від сценарію і режиму роботи газотранспортної системи.

Що передбачає план "Б"

Як резюмував директор енергетичних програм, в Україні необхідно переглянути газотранспорту систему. Якщо не буде транзиту газу, то виникнуть технічні труднощі з підтриманням тиску в певних точках газопроводу.

Крім того, Україна має розробити альтернативні варіанти поставок природного газу. Наприклад, у південному порту. Цей проєкт міг би компенсувати втрати і завантажити газотранспортну систему.

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Він наголосив, що Україна також могла б отримати додаткові обсяги природного газу для власних потреб. Необхідно мати комплексний підхід.

Володимир Омельченко розповів про запуст "ПП-2": дивіться відео

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