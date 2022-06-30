У Украины может появиться новый поставщик тяжелого оружия: кто готовит "сюрприз" для россиян
Источник:телеграм-канал Александра Коваленко
Премьер-министр Нидерландов якобы рассказал изданию Politico о намерении Италии поставлять Украине гаубицы, похожие на Panzerhaubitze 2000. Сложная схема, не так ли?
Неожиданный "подгон" для ВСУ
Хочу отметить, что на вооружении армии Италии – 68 САУ Panzerhaubitze 2000, а раньше было несколько сотен М109.
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Италия вероятно передаст Украине САУ М109L / Фото Википедии
В 1990-х 221 САУ М109L прошла модернизацию, но все же со временем решили их заменить, и вот уже 20 лет, как они находятся на хранении на базе Лента в провинции Верчелли.
Если Politico не раздуло сенсацию из ничего, а премьер-министр Нидерландов был прав, то Италия может сделать очень серьезный вклад в усиление артиллерийской компоненты ВСУ. Но ключевое слово именно "может".
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