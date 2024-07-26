Загадочные взлеты бомбардировщиков "Ту" участились: можно ли различить боевой вылет

Если вы следите за мониторинговыми каналами, вы могли заметить, что в последнее время Россия часто поднимает бомбардировщики "Ту".

Этой заметкой я хочу поддержать работу и бдительность всех, кого это касается, ну и заодно кое-что разъяснить.

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Как фиксируются взлеты "Ту-шек"

Начнем с того, что у нас вообще нет возможностей самостоятельно выявлять факт взлета самолетов российской стратегической авиации, потому что мы не имеем соответствующих возможностей по загоризонтным радиолокационным станциям и собственной спутниковой группировки (то есть со спутниками чисто военного назначения).

Проще говоря, у нас нет своих радаров, которые могли бы видеть, что там на аэродроме "Энгельс" (который в 700 км от государственной границы Украины). Не говоря уже об аэродроме "Оленья", который вообще на Кольском полуострове, возле Мурманска и границы с Норвегией (то есть чуть ли не "под носом" у НАТО).

Но зато соответствующие возможности по выявлению факта взлета российских стратегических бомбардировщиков имеют силы Альянса, в частности те же загоризонтные РЛС или самолеты радиолокационного дозора (AWACS).

В принципе, те же западные партнеры и указывали в прессе, что это с их самолетов AWACS наша ПВО получает данные, но у нас это просто как-то не "замечают".

Исходя из этого, я лично строю следующую рабочую гипотезу – если так посчитать количество инстанций, которую начиная от рядового оператора РЛС какой-то из стран Альянса могут пройти данные о взлете российских "Ту", то наши официальные ресурсы и мониторинговые паблики могут быть в лучшем случае где-то 4 или 5 этапом, по которому эта информация проходит для оповещения населения и соответствующих гражданских структур.

Так, авторы мониторинговых пабликов данные о возможном взлете российских бомбардировщиков могут брать только там, где и наши официальные ресурсы.

Я лично считаю, что пользоваться одновременно и официальными, и неофициальными ресурсами для оповещения об опасности – это хорошо и нужно, потому что надо принимать все доступные каналы коммуникации о возможной опасности.

Далее вот такой технический момент – для каждой воздушной цели есть параметр "эффективной площади рассеивания" (ЭПР) при радиолокационном обнаружении, и чем больше ЭПР, тем проще цель увидеть.

Невозможно предсказать, с какой задачей взлетает бомбардировщик

В случае с российскими "Ту" речь вообще о том, что эти воздушные цели на радарах светятся как новогодние елки, для понимания Ту-95МС – длина фюзеляжа и размах крыла показатели по 50 метров, по Ту-22М3 – длина фюзеляжа в 42 метра, а размах крыла в 34 метра, то есть каждый из этих двух "бомберов" больше, например, в 1,5 раза за Boeing 737.

Но в том и проблема, что на радаре эти бомбардировщики увидеть можно, а вот с каким именно заданием они взлетают – нет.

И если похоже, что они могут лететь именно для выполнения удара, то здесь именно тот случай, когда лучше перестраховаться, чем "недостраховаться", особенно при таком минимуме информации.

Поэтому даже если кого-то вдруг могут утомлять предупреждения о возможных ударах, которые могут идти от официальных ресурсов или мониторинговых пабликов, то единственное, что здесь точно можно сделать – заочно и мысленно поблагодарить людей, которые занимаются информированием и предупреждением о возможных опасностях.

Что с этим всем делать на индивидуальном уровне – каждый должен решать сам, но исходя из того, что россияне при каждом массированном ракетном ударе ставят своей целью не просто выбить нам определенное количество генерации или иной инфраструктуры. Но и вообще сломать как страну до состояния овощей. Держаться в этой ситуации мы должны вместе.