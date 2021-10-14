У вакцинированного президента Латвии подтвердили COVID-19
14 октября 2021 , 10:37Читати новину українською
Источник:Delfi
Президент Латвии Эгилс Левит заболел коронавирусом – экспресс-тест показал положительный результат. Запланированную встречу с новым главой Эстонии Аларом Карисом пришлось отменить.
Вечером 13 октября Эгилс Левит после рабочего визита в Швецию сдал экспресс-тест на COVID-19.
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У латвийского президента коронавирус
Результат теста оказался положительным – у Левита подтвердили коронавирус.
На 14 октября у лидера Латвии была запланирована встреча с новым президентом Эстонии Аларом Карисом. Однако ее перенесли на другое время. Вместо него с Карисом встретится спикер Сейма Инара Мурниеце.
К слову, Левит имеет прививку от коронавируса. Однако вторую дозу вакцины он получил еще 30 апреля.
Коронавирус и карантин в Латвии: коротко
- По состоянию на 14 октября COVID-19 в Латвии подтвердили у 175 890 местных жителей. С начала эпидемии в стране выздороветь удалось 153 180 людям, умерли – 2 836.
- С 11 октября в стране усилили карантин и ввели на следующие 3 месяца режим чрезвычайной ситуации.
- Из-за того, что для невакцинированных людей будет много ограничений, жители Латвии массово идут в пункт вакцинации. Сейчас две дозы прививки получили более 46% населения.