"У вас есть гарант – ВСУ": Братчук объяснил, почему приднестровцы бегут в Одессу
После провокаций в Приднестровье жители оттуда начали бежать в Молдову или даже в Одессу. Они признаются, что у нас безопаснее, потому что есть гарант – Вооруженные Силы Украины.
Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире 24 канала.
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Братчук говорит, что многие приднестровцы после провокаций начали бежать. Часть – в Молдову, а часть – в Одессу.
Люди признаются, что едут в Украину, потому что у нас гарант во время войны – это Вооруженные Силы Украины. Они понимают – то, что там происходит, это подготовка к определенному плацдарму для, возможно, и вооруженных провокаций против Украины,
– объяснил спикер.
Братчук говорит, что, в частности, озвучиваются "планы" о десанте. "Если Россия действительно захочет высадить десант в Приднестровье, то они будут лететь над территорией Украины, наши ВСУ будут сбивать военные самолеты", – добавил он.
Сергей Братчук о провокациях в Приднестровье и обстрелах Одессы:
Что происходит в Приднестровье: последние новости
- 25 и 26 апреля на территории псевдореспублики Приднестровья раздались взрывы, в которых там начали искать "украинский след".
- Президент Молдовы Майя Санду подчеркнула, что в Молдове нет боеспособной армии. Между тем, уже более 10 стран мира рекомендуют своим гражданам покинуть Приднестровье.
- Наши Вооруженные Силы контролируют границу с Приднестровьем, однако сейчас сохраняется высокая вероятность авиаударов с Черного моря, в частности, по территории квазиреспублики, чтобы обвинить в этом Украину.
- Россияне опубликовали тираж газеты "Приднестровье", датированной 2 мая, в которой якобы есть официальное обращение жителей Приднестровья к Владимиру Путину с просьбой защитить их от нападения ВСУ. Но огласка этой информации сломала планы врага.
Видео по теме – в Приднестровье уже подготовили обращение к Путину на 2 мая