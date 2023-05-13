У вас там началась "контрСВО": Офис Президента о разбитых самолетах и вертолетах на Брянщине

В Офисе Президента прокомментировали то, что в Брянской области России за день разбились два вертолета и один истребитель. Там объяснили, что у оккупантов начинается так называемая "контрСВО".

Советник главы Офиса Президента рассказал в эфире телемарафона, что все это будет нарастать. Следует заметить, что россияне придумывают новые версии своего "самолетопада", пишет 24 Канал.

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Что произошло в Брянской области России

Это "контрСВО". Они не говорят, что войну начали против Украины и атакуют гражданское население. Они (россияне – 24 Канал) искренне до сих пор считают, что имели полное право атаковать нашу территорию – то есть брать ракеты, отправлять самолеты и убивать-убивать людей,

– заявил Михаил Подоляк.

Советник Андрея Ермака объяснил, что когда это начинается у них, то россияне задают вопрос, мол, за что у них в Брянской области сбивают самолеты.

"Так я им скажу так – нет никакой войны у вас там, а начинается "контрСВО", и она только будет увеличивать объемы и вы будете убивать друг друга достаточно интенсивно", – объяснил Подоляк.

Авиация летела, чтобы атаковать Черниговщину

Авиагруппа в составе двух истребителей Су (34 и 35) и двух вертолетов обеспечения летела над Брянской областью, чтобы нанести "ракетно-бомбовый удар" (официально) по гражданскому населению Черниговской области Украины,

– написал Подоляк.

По его словам, авиагруппа была уничтожена "неустановленными лицами". Советник главы ОП объяснил, что это справедливость как она есть и мгновенная карма.

"Убийцы на крыльях" были уничтожены ДО совершения очередного преступления", – рассказал Подоляк.

Что происходит в России

Советник главы Офиса Президента пояснил, что сейчас в России проходят четыре процесса:

это потеря управляемости – сакральность власти улетучивается. Безусловно, теряется управляемость процессами;

с войны возвращаются озлобленные люди, те же зеки, и они начинают выставлять счета к местным властям – это увеличивает количество криминальных историй;

даже в далеких от границы с Украиной областях увеличивается количество эксцессов на критических объектах – поезда срываются под откос, взрываются топливные базы;

Россия будет платить по своим счетам обязательно – эта война закончится правильно.

"Там еще два процесса произошли: в Госдуме планируют обсудить возможность закрыть границы, то есть "железный занавес 2.0", появилась концепция национализации ключевых отраслей экономики – то есть полностью закрыть страну, сделать из нее такой советский лагерь, и люди себя будут чувствовать так, как и должны чувствовать", – рассказал Подоляк.

Он уточнил, что в России говорили: "Мы можем повторить". Так что они, по словам советника Ермака, повторят свою судьбу в Советском Союзе начала 90-х годов.

Что произошло в Брянской области с авиацией России