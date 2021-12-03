У Венедиктовой – все козыри на руках, – Лещенко об активизации дел против Ахметова

Ирина Венедиктова якобы намерена активизировать расследование ряда уголовных производств "с орбиты влиятельного человека" – вероятно, Рината Ахметова. В то же время у генпрокурора сейчас могут быть так называемые козыри.

Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист и народный депутат VIII созыва Сергей Лещенко. В ответ на вопрос о том, за что взялась Венедиктова, он предположил: "Думаю, что ключевое было бы расследовать дело "Роттердам+".

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"Роттердам+" – на финишной прямой

По словам Сергея Лещенко, соответствующее дело находится на финишной прямой, нужно лишь закончить следствие и передать его в суд.

Все остальное – это более гипотетично. Возможно, в некоторых делах фигурирует некий менеджмент этого олигарха, а в каких-то – его подчиненные. Важно, чтобы в деле ("Роттердам+" – 24 канал), которое уже на финишной прямой, была поставлена точка. Сергей Лещенко Журналист и народный депутат VIII созыва

В то же время именно от генпрокурора, по словам журналиста, зависит, каким будет старший прокурор по делу "Роттердам+", потому что она его назначает. Сейчас старший прокурор не хочет идти в суд с соответствующим делом.

"Сторона Ахметова пытается закрыть дело не рассматривая по сути, а просто вынести решение о его закрытии до передачи в суд на досудебном следствии. Это хуже всего и этого мы должны избежать", – подчеркнул Сергей Лещенко.

Сторона Ахметова может использовать заявление Венедиктовой

Кроме того, он добавил, что из-за заявления Венедиктовой таки есть определенные риски – сторона Ахметова может использовать его как аргумент, что на них оказывалось политическое давление.

Важно было действовать делами, а не словами. С ее стороны – тоже у нее все козыри на руках. Сергей Лещенко Журналист и народный депутат VIII созыва

По мнению Сергея Лещенко, если генпрокурор сможет расследовать висячие десятилетиями дела, это будет очень хорошо, но приведет ли это к установлению истины, или это был просто пиар – наиболее тонкое место.

Лещенко о заявлении Венедиктовой: смотрите видео

Что известно о заявлении Венедиктовой