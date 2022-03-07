В войне за Украину погиб крымскотатарский боец Умер Волков
7 марта 2022 , 15:08Читати новину українською
Источник:фейсбук Рефата Чубарова
Украину в войне с Россией защищают и крымские татары. Храбро сражаясь с врагом, погиб боец Умер Волков.
О гибели Волкова 7 марта в сети сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Читайте также 33-летний актер Павел Ли погиб под обстрелами в Ирпене
В войне погиб крымский татарин
Смертью храбрых погиб наш воин Умер Волков. В бою погиб наш воин, наш герой,
– написал Чубаров.
Волков служил в украинской армии и мужественно защищал страну, борясь с русскими захватчиками.Редакция 24 канала выражает соболезнование родным и близким Умера Волкова. Вечная память и слава Герою!
Погиб Умер Волков: Фото Сеита-Ягья Казакова
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!