Зима будет воевать на стороне украинцев, – глава Минобороны Литвы

Зима не только замедлит боевые действия с обеих сторон. Она также несет дополнительные возможности для армий. Особенно для украинской.

Об этом заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас. По его словам, украинцы будут иметь преимущество над россиянами зимой, поэтому могут использовать это для наступления.

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У Украины есть преимущество – она воюет за свою землю

Министр обороны Литвы заявил, что у ВСУ гораздо больше возможностей для проведения наступательных действий этой зимой, чем в оккупантов.

У украинцев есть такие преимущества, по мнению Арвидаса Анушаускаса:

воюют на своей земле;

знают местность и ее особенности;

осознают свои возможности;

хорошо умеют воевать.

Я думаю, что если сравнить украинские возможности с возможностями агрессора, то у украинцев шансов развить наступление именно зимой гораздо больше, чем у агрессора,

– отметил министр.

Какой будет помощь Литвы украинской армии в 2023 году

Министр Анушаускас добавил, что уже в 2023 году ВСУ получат еще более мощное вооружение, которое используют и в странах НАТО. Литва планирует отправить в Украину беспилотники и другую помощь.

Мы думаем, как можно было бы использовать нашу оборонную промышленность, которая, возможно, хоть и небольшая, но все равно что-то может. Оптика, лазерные прицелы, те же дроны разведывательные и так далее. То есть то, что производится именно у нас,

– поделился Анушаускас.

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