У ВСУ есть успехи на Южном направлении: продвинулись на некоторых рубежах
Источник:Генштаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины продолжают давать достойный отпор оккупантам. На Южном направлении военные обновили передний край обороны на некоторых рубежах.
Из-за активных действий Вооруженных Сил Украины у оккупантов начинаются дополнительные проблемы. Они вынуждены перегруппироваться и использовать дополнительные ресурсы.
Важно В направлении Изюма противник пытался прорвать оборону и потерпел серьезное поражение
Кроме того, рашисты пытаются восстановить боеспособность подразделений, понесших значительные потери после боев с украинскими военными.
На Южном направлении по отдельным рубежам восстановлен передний край обороны. Враг вынужден проводить перегруппировку, разворачивать дополнительные резервы, осуществлять меры по восстановлению боеспособности подразделений,
– говорится в сводке.
В Генштабе призывают поддерживать украинских военных и верить в победу!
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