Планирует ли Залужный уйти в отставку: что говорят у посла
- Валерий Залужный якобы планировал уйти с должности посла Украины в Великобритании.
- Медиарадница Оксана Тороп прокомментировала слухи.
В сети распространили информацию о том, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный собирается уйти с должности. Такие сообщения распространяли неназванные источники.
Однако медиа-советница Залужного Оксана Тороп, рассказала, что происходит на совещании. Об этом сообщает 24 Канал.
Какая официальная информация по поводу увольнения Валерия Залужного?
Медиа-советница сообщила, что посол Украины в Великобритании не будет меняться. Валерий Залужный остается в должности, чтобы работать для своего государства.
Как всегда, неназванные источники знают все о Залужном и его планах. Но ничего не изменилось. Он и дальше продолжает отстаивать интересы Украины в должности посла в Великобритании,
– сказала Оксана Тороп.
Напомним! Валерий Залужный перешел из военной сферы в дипломатическую после того, как 8 февраля 2024 года его уволили с должности главнокомандующего ВСУ. Уже 9 мая Залужного назначили на должность посла Украины в Великобритании, где он работает до сих пор.
Что предшествовало?
- Ряд СМИ сообщили, что Валерий Залужный в январе может вернуться в Киев. Он якобы собрался уволиться с должности посла в Великобритании. Об этом журналистам сообщали их источники, касающиеся украинской политики и дипломатии.
- Речь шла о том, что Залужный уже сообщил президенту Владимиру Зеленскому о своем решении еще несколько недель назад. Зато украинский лидер якобы предлагал ему различные должности, и, в частности, место главы Офиса Президента. Более того, по инофрмации издания Залужный даже хотел бы вернуться на должность главнокомандующего ВСУ.