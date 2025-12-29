Планирует ли Залужный уйти в отставку: что говорят у посла

В сети распространили информацию о том, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный собирается уйти с должности. Такие сообщения распространяли неназванные источники.

Однако медиа-советница Залужного Оксана Тороп, рассказала, что происходит на совещании. Об этом сообщает 24 Канал.

Какая официальная информация по поводу увольнения Валерия Залужного?

Медиа-советница сообщила, что посол Украины в Великобритании не будет меняться. Валерий Залужный остается в должности, чтобы работать для своего государства.

Как всегда, неназванные источники знают все о Залужном и его планах. Но ничего не изменилось. Он и дальше продолжает отстаивать интересы Украины в должности посла в Великобритании,

– сказала Оксана Тороп.

Напомним! Валерий Залужный перешел из военной сферы в дипломатическую после того, как 8 февраля 2024 года его уволили с должности главнокомандующего ВСУ. Уже 9 мая Залужного назначили на должность посла Украины в Великобритании, где он работает до сих пор.

Что предшествовало?