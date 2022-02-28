У Зеленского объяснили, какими проблемами для самой России обернулась ее агрессия

28 февраля 2022 , 13:33
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Михаил Подоляк

Путин утром 24 февраля развязал полномасштабную войну против Украины. Открытая агрессия безумного диктатора обернулась против России.

Кремль быстро поплатился за боевые действия и получил множество проблем. Соответствующую информацию сообщил Михаил Подоляк в социальных сетях 28 февраля.

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Агрессия России против Украины – это обвал системных банков и рубля, отключение от SWIFT, секторальные санкции против ведущих компаний, ограничение импорта высокотехнологичной продукции в РФ,
– объяснил чиновник.

Однако это еще не все, советник главы Офиса Президента продолжил:

  • закрытое небо для российских самолетов;
  • блокировка авиаотрасли;
  • закрытые Турцией проливы;
  • решение отказаться от российского газа как можно скорее;
  • готовность ЕС предоставить оружие Украине;
  • исключение России из глобального спорта;
  • розыск и блокировка активов всех российских топов, оказавшихся под санкциями.

Потери врага на поле боя

После четырех суток войны ВСУ уничтожили 5300 российских захватчиков. Потери врага в технике:

  • самолеты – 29 (из них 10 сбил пилот Миг-29);
  • вертолеты – 29;
  • танки – 191;
  • боевые бронированные машины – 816;
  • пушек – 74;
  • ЗРК БУК – 1;
  • "Град" – 21;
  • автомобильная техника – 291;
  • цистерны – 60;
  • БПЛА ОТР – 3;
  • корабли/катера – 2;
  • средства ПВО – 5.

 

Автор: Олег Васьків