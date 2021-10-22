У Зеленского обсудили с Нуланд ее визит в Москву

Андрей Ермак пообщался с заместителем американского госсекретаря Викторией Нуланд. Это произошло через несколько недель после визита дипломата в Москву.

Об этом глава Офиса Президента Украины сообщил в своем твиттере. Соответствующее сообщение появилось там утром 22 октября.

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О чем общались Ермак и Нуланд

Ермак, в частности, обсудил с американским дипломатом итоги ее недавнего визита в Москву. Отметим, что Нуланд посетила российскую столицу 11 октября. Кроме этого, подчеркнул Ермак, должностные лица координировали и дальнейшие совместные усилия по урегулированию ситуации в Донбассе.

Что известно о визите Нуланд в Москву

Чтобы эта поездка стала возможной, Штаты фактически в обмен согласились снять санкции с нескольких россиян. Ведь Виктория Нуланд находилась в санкционном списке России, поэтому по ней действовал запрет на въезд. Дипломат попала в "черный список" России после введения персональных санкций США против России.

Представитель американского Госдепартамента Нед Прайс подчеркнул, что визит дипломата в Москву был полезным. По его словам, США и Россия согласились на еще один раунд переговоров. Впрочем, их будут проводить уже на низком уровне. Вероятно, заместителя помощника государственного секретаря.