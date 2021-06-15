У Зеленского обсуждают возможность увольнения Авакова, – СМИ

В Офисе Президента могут принять решение об увольнении Арсена Авакова уже в сентябре. Тогда начнется следующая парламентская сессия.

Во фракции "Слуга народа" рассказали, что пока нет окончательного согласия по поводу того, как это реализовать. В то же время судьбу главы Министерства внутренних дел Авакова могут решить уже осенью.

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На осень они (офис президента – 24 канал) попытаются убрать Авакова. Похоже, президент уже почувствовал, что может и сам всем управлять,

– говорится в сообщении.

В то же время соратник президента Владимира Зеленского заявил, что пока президент еще не принял окончательное решение: уволить Авакова или оставить его на посту.

"Слуга народа" об освобождении Авакова