У Зеленского обсуждают возможность увольнения Авакова, – СМИ

В Офисе Президента могут принять решение об увольнении Арсена Авакова уже в сентябре. Тогда начнется следующая парламентская сессия.
Во фракции "Слуга народа" рассказали, что пока нет окончательного согласия по поводу того, как это реализовать. В то же время судьбу главы Министерства внутренних дел Авакова могут решить уже осенью.
Заметьте Зеленский не дал прямого ответа о том, что Авакова уволят, – Фесенко о деле Шеремета
На осень они (офис президента – 24 канал) попытаются убрать Авакова. Похоже, президент уже почувствовал, что может и сам всем управлять,
– говорится в сообщении.
В то же время соратник президента Владимира Зеленского заявил, что пока президент еще не принял окончательное решение: уволить Авакова или оставить его на посту.
"Слуга народа" об освобождении Авакова
- Александр Корниенко, отвечая на вопрос о возможном увольнении Авакова, сообщил, что пока не видел конкретных инициатив, зарегистрированных в парламенте.
- Единственным соответствующим документом было постановление, которое" Голос "написал в соавторстве с нардепами от" Слуги народа "и"европейской солидарности". В то же время это было еще в 2020 году.
- Политик отметил, что отставку Авакова обсуждают всю жизнь.