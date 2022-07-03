Карма и божий промысел: у Зеленского отреагировали на взрывы в Белгороде

Михаил Подоляк отреагировал на "хлопки" в российских городах. Он заявил, что война продолжается в прямом эфире.

Советник руководителя Офиса Президента отметил, что все можно фиксировать онлайн. Украина уже видела, как российские ракеты бумерангом возвращаются в место отправления.

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Подоляк отметил, что в Украине уже знают реальную цену заявлениям о "высокоточности" российского оружия. Советник руководителя ОП вспомнил удары по Киеву, Кременчугу, Одессе.

Если вам кажется, что какие-то действия русской армии противоречат здравому смыслу, то помните – вся эта война противоречит здравому смыслу. Потому что современная Россия – это вообще не о здравом смысле,

– заявил Подоляк.

Советник руководителя ОП рассказал, что имеет простые объяснения "хлопка" в прифронтовых городах России.

Как Подоляк объясняет "хлопок"

Россия сама атакует собственные города, чтобы обвинить в этом Украину. Такие провокации примитивны, в то же время это абсолютно в стиле современной российской идио-пропаганды.

"Хлопки" случаются из-за "интеллектуальных" операторов систем ПВО. Подоляк заметил, что у них "явно растут руки с мест, где у нормальных людей находятся другие части тела", поэтому все начинает гореть.

Корма. Зло всегда возвращается, за совершенное обязательно придется платить. Подоляк вспомнил Мариуполь, Кременчуг, Сергеевку, Чортков, Харьков, Бучу, Северодонецк.

Божий промысел. Советник руководителя ОП подчеркнул, что "нельзя быть такими лживыми адскими чертами".

По Белгороду запустили ракеты "Панцирь"

Жители Белгорода снова жалуются на "хлопки". На этот раз "хлопок" россиянам обеспечили ракеты "Панцирь". Несмотря на русскую ложь, все очевидно. У Украины на вооружении ракет "Панцирь" нет. Это значит, что россияне не могут спокойно спать из-за своих же военных.

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