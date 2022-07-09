У Зеленского отреагировали на удары оккупантов по Харькову и Кривому Рогу

В Офисе Президента отреагировали на ракетные удары россиян по Харькову и Кривому Рогу. Подчеркнули, что бить по жилым домам – тактика трусов.

Глава ОП Андрей Ермак констатировал, что россияне нанесли очередной удар по жилым кварталам наших городов, по мирным людям. К сожалению, есть жертвы, в том числе молодая девушка.

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Для россиян – это и есть поле боя. Тактика трусов – бить по жилым домам, школам, садикам. Ибо они не могут победить на настоящем поле боя,

– подчеркнул Ермак.

При этом он отметил, что ВСУ наращивают мощность. Украинская армия получает еще большее оружие.

Обстрелы Харькова и Кривого Рога

россияне с утра 9 июля обстреляли центр Харькова. Они запустили ракету в жилые дома. Из-под завалов достали 12-летнего ребенка. В общей сложности госпитализировали троих раненых, еще четырем оказывали помощь на месте.

Кроме того, оккупанты ударили из "Градов" по Ингулецкому району Кривого Рога. Сначала оборвалась жизнь 41-летней женщины. К слову, она работала поваром в детском саду. Затем в больнице скончалась 20-летняя девушка. Вражеские снаряды попали по школе. В здании выбило окна и разбита крыша. Сгорела стоящая рядом машина.

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