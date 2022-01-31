У Зеленского ответили на заявление Кремля о встрече президентов в Пекине

В Кремле не исключили возможность встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина под открытие Олимпийских игр в Пекине. Однако спикер президента Украины отметил, что политик не планирует поездку в Китай.

В Украине поздравили заявление Кремля

В ближайшие дни у Зеленского запланированы встречи в Киеве. Об этом журналистам 24 канала заявил спикер президента Сергей Никифоров.

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По состоянию на сегодняшний день в календаре Владимира Зеленского нет визита в Китай. В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве: с Моравецким, Джонсоном, Рютте, Эрдоганом,

– рассказал пресс-секретарь политика.

По его словам, контакты с руководством Польши, Великобритании, Нидерландов и Турции необходимы для консолидации международной поддержки вокруг Украины.

В то же время Никифоров приветствовал то, что в Кремле начали "осознавать безальтернативность прямых контактов и заговорили о возможности встречи президентов".

Что этому предшествовало

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что глава Кремля не планирует проводить двусторонние встречи с другими политиками в Пекине. Однако на вопрос журналистов о том, может президент России встретиться с украинским коллегой, Песков ответил: "В планах такой встречи нет, но полностью мы этого исключать не можем".

Подробности о встрече Зеленского и Путина

В Кремле заявили, что готовы говорить с украинским президентом, однако не о временно оккупированном Донбассе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предлагает Зеленскому приехать в Москву, Санкт-Петербург или Сочи.

Президент Украины подчеркнул, что не понимает, зачем звать человека в таком формате, чтобы он не согласился.

Ранее политик предлагал Путину встретиться в любой точке Донбасса. Однако ответ Кремля был тот же – о Донбассе не будут говорить и пусть Зеленский приезжает в Москву.

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