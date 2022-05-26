У Зеленского ожидают создания международного трибунала по отношению к России к осени

В настоящее время идет работа над созданием международных трибунала и арбитража. Они необходимы для того, чтобы наказать военно-политическое руководство России за военные преступления, а также для превращения замороженных активов страны-агрессорки в компенсации для Украины.

Ожидается, что к осени эта работа близится к завершению. Об этом рассказал заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов.

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В Офисе Президента ожидают создания международного трибунала к осени

По словам Смирнова, хотелось бы думать, что к концу лета удастся выйти на подписание и последующую скорую ратификацию документов по международному трибуналу и арбитражу.

Поскольку такого в истории еще не было, отдельные страны хотят прежде всего обсудить его модель, чтобы иметь гарантии для себя, что страна-агрессор потом не обратится к международным судебным институтам с исками к ним. Поэтому этот скепсис базируется сейчас скорее не на политической подоплеке, а именно на юридической,

– добавил заместитель председателя ОП.

Однако украинские юристы, участвующие в разработке юридических оснований для создания трибунала и арбитража, в ближайшее время надеются на преодоление скепсиса партнеров.

Заметьте , Дуда заявил, что Россию заставят выплатить Украине контрибуцию.

Ущерб Украины от российской агрессии

Премьер Денис Шмигаль в апреле оценил ущерб от вторжения России в 500 миллиардов долларов. Он заявил, что на восстановление понадобится ориентировочно 600 миллиардов долларов.

Восстанавливать наше государство хотят на средства замороженных за границей российских активов. В Офисе Президента отметили, что у Украины есть два плана , как взыскать деньги страны-агрессорки в свою пользу.

Президент США Джозеф Байден подал в Конгресс предложение , согласно которому активы российских олигархов в Соединенных Штатах могут быть конфискованы в пользу нашей страны.

Кроме того, Шмигаль недавно сообщил, что международные партнеры помогут Украине в стремлении конфисковать примерно 500 миллиардов долларов замороженных активов России и ее олигархов.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявлял, что страны Евросоюза должны рассмотреть возможность ареста замороженных валютных резервов страны-агрессорки . По его словам, их следует потратить на восстановление Украины после войны.

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