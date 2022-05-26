Очікують, що до осені ця робота наблизиться до завершення. Про це розповів заступник голови Офісу Президента Андрій Смірнов.
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В Офісі Президента очікують створення міжнародного трибуналу до осені
За словами Смірнова, хотілося б думати, що на кінець літа вдасться вийти на підписання і наступну швидку ратифікацію документів щодо міжнародного трибуналу та арбітражу.
Через те, що такого в історії ще не було, окремі країни хочуть насамперед обговорити його модель, щоб мати гарантії для себе, що країна-агресор потім не звернеться до міжнародних судових інституцій з позовами до них. Тому цей скепсис базується зараз швидше не на політичному підґрунті, а саме на юридичному,
– додав заступник голови ОП.
Однак українські юристи, які беруть участь у розробці юридичних підстав для створення трибуналу та арбітражу, найближчим часом сподіваються подолати скепсис партнерів.
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Збитки України від російської агресії
- Прем'єр Денис Шмигаль у квітні оцінив збитки від вторгнення Росії у 500 мільярдів доларів. Він заявив, що на відбудову знадобиться орієнтовно 600 мільярдів доларів.
- Відбудовувати нашу державу хочуть коштом заморожених за кордоном російських активів. В Офісі Президента зауважили, що Україна має два плани, як стягнути гроші країни-агресорки на свою користь.
- Президент США Джозеф Байден подав у Конгрес пропозицію, відповідно до якої активи російських олігархів в Сполучених Штатах можуть бути конфісковані на користь нашої країни.
- Окрім цього, Шмигаль нещодавно повідомив, що міжнародні партнери допоможуть Україні у прагненні конфіскувати приблизно 500 мільярдів доларів заморожених активів Росії та її олігархів.
- Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявляв, що країни Євросоюзу повинні розглянути можливість арешту заморожених валютних резервів країни-агресорки. За його словами, їх варто витратити на відбудову Україну після війни.
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