У Зеленского показали, как готовятся к возможному наступлению из беларуси

В Офисе Президента проверили, как обустроена граница с беларусью в Волынской области. Военные построили там серьезные заграждения.

Местные власти помогли с камерами слежения, применили и тепловизионные камеры. Об этом рассказал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. На фоне слухов об угрозе нападения беларуси он посетил участок границы.

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Современная система наблюдения

За участками границы можно наблюдать онлайн. Пункты пропуска работают. Тимошенко отметил, что граница защищена и в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Ровенской областях. Однако современной системой слежения могут похвастаться не все.

Чиновник добавил, что в 2022 году планировали реализовать проект по оборудованию границы не только фортификационными сооружениями, но и специальными средствами слежения. Война внесла свои коррективы, но на Волыни это решают на уровне областных, местных властей и Госпогранслужбы.

Какая ситуация на границе с беларусью / Фото ОП:

Пограничники готовы отразить любое нападение

Представители ОП пообщались с пограничниками. Все они – на боевом посту, готовы отразить любое нападение.

Пограничники активно сотрудничают с областными властями и другими подразделениями, потому что все должны знать алгоритм действий в случае опасности.

Начальник 6 пограничного волынского отряда полковник Сергей Лозинский подчеркнул, что к вероятному вторжению готовы еще с 24 февраля. Для подготовки провели серьезный комплекс мероприятий.

Угроза из беларуси: последние новости

В Генштабе подчеркивают, что создания ударных группировок, готовых напасть с территории беларуси, не наблюдается.

Однако в Нацгвардии отметили, что зафиксировано длительное обучение войск, накопление оружия и техники.

25 июля из беларуси на Волынь прилетели 2 беспилотника, которые проводили воздушную разведку. Сработала система ПВО. Обломки одной из зенитных ракет упали на жилой дом. 1 человек погиб, 5 пострадали.

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