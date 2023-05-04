Слова излишни: у Зеленского показали Patriot и технику, которая едет в Украину из Нидерландов

Президент Владимир Зеленский 4 мая посетил Нидерланды. В рамках визита в Нидерланды главе государства показали, какое оружие получают украинские военные.

Владимир Зеленский на базе ВВС Нидерландов встретился с украинскими военными. Глава государства ознакомился с образцами вооружения, которое передается Украине. Речь идет о военной помощи со стороны Нидерландов.

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Зеленский побывал на базе ВВС Нидерландов

Заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига рассказал, что именно из базы ВВС Нидерландов ПВО Patriot, бронемашины и артиллерия уедут в Украину.

В принципе, слов не нужно, когда такие фото – это то, с чем возвращается с визита президент воюющего за свою землю и свободу государства,

– написал Сибига в фейсбуке.

Он добавил, что Владимир Зеленский лично поблагодарил воинов, персонал, парламент, правительство и премьера Нидерландов Марка Рютта за сильную непоколебимую поддержку.

"Прямо отсюда вся техника будет доставлена украинским воинам, завершившим необходимые тренировки. А это ПВО Patriot, бронемашины, артиллерия. То, что крайне необходимо нам для победы", – написал Сибига.

Зеленский посетил базу ВВС Нидерландов / Фото Андрея Сибиги

Военную помощь Нидерландам также прокомментировал президент Зеленский.

"Здесь и сейчас мы видим, что такое помощь и что такое защита жизни. Это самая почетная миссия – делать все, чтобы жизнь победила", – сказал лидер Украины.

Как отметил Зеленский, оружие из Нидерландов, которое помогает украинским защитникам, будет беречь нормальную, свободную, основанную на уважении жизни украинцев и всех европейцев.

Зеленский посетил базу ВВС Нидерландов: видео

База, которую посетил Зеленский, это одна из локаций, на которой Нидерланды готовят военное оборудование и вооружение для Украины.

"Преданность ваших солдат действительно вдохновляет. Они борются за свободную Украину. За Украину, которую смогут передать своим детям. И ставки высоки как для Украины, так и для всех нас здесь, в Нидерландах, и для всех, кто разделяет ценности демократии, международного права и территориальной целостности", – сказала глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Зеленский прибыл в Нидерланды поздно вечером 3 мая с неожиданным визитом. Глава государства посетил Международный уголовный суд (МКС).