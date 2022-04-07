У Зеленского раскритиковали Кремль за намерение раздавать россиянам украденных из Украины детей

Россия готовит вопиющие изменения к своему законодательству. Детей, похищенных из Украины, хотят разрешить усыновлять по упрощенной процедуре.

Такую информацию распространяют в российских СМИ. Дарья Герасимчук, советник-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации, отреагировала на такие цинические намерения, пишет 24 канал.

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Москва игнорирует права детей

Герасимчук объяснила, что детей, незаконно вывезенных в Россию и на оккупированные ею территории, хотят раздавать российским семьям. Депутаты государства-агрессорки хотят подготовить изменения к законодательству до 13 апреля. У Зеленского подчеркнули, что такое усыновление – это нарушение прав ребенка.

Советник президента подчеркнула, что говорится о нарушении нормы Конвенции ООН о правах ребенка. При этом вспомнила и о Женевской конвенции с 1949 года: этот документ запрещает принудительную депортацию гражданского населения. "Детей никто не спрашивал о желании переселения", – отметила она.

Действия государства-агрессора – незаконные

Кроме этого, Герасимчук обратила внимание и на требования Семейного кодекса Украины по усыновлению детей-граждан нашего государства иностранцами. Для этого необходимо получить согласие Национальной социальной сервисной службы.

Усыновление иностранцами без согласования с официальными органами Украины является незаконным,

– отметила уполномоченная по правам ребенка.

Россия нарушала права детей и раньше

Как вспомнила советница Зеленского, государство-агрессор уже прибегало к таким нарушениям в 2014 году. Тогда из Москвы в разные российские регионы курсировал специальный поезд с желающими усыновить ребенка. Он заезжал, в частности, и в оккупированные Севастополь и Симферополь.

"Совместно с омбудсменкой Людмилой Денисовой и Офисом генерального прокурора мы объединяем усилия для предотвращения этого противоправного преступления", – подытожила Герасимчук.

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