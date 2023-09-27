Не вписываются в нарратив, – у Зеленского раскритиковали "усталость" от войны в западных СМИ

В Офисе Президента Украины раскритиковали западные СМИ, пишущие об "усталости" от войны. В ОП заявляют, что западные СМИ избегают новостей о достижениях Украины на поле боя.

С критикой в адрес западных медиа выступил советник ОП Михаил Подоляк. Он привел перечень громких новостей об успехах Украины, о которых западные СМИ могли писать вместо публикаций об усталости от войны.

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Подоляк привел такой перечень позитивных новостей в Украине:

"Украина разблокировала небо над Крымом";

"Российскому доминированию в Черном море, похоже, приходит конец с демилитаризацией Черноморского флота";

"ATACMS с кассетными боеголовками будут представлять значительную угрозу для российских войск на юге Украины";

"Уничтожение самолета на правительственном аэродроме под Москвой демонстрирует абсолютную беззащитность России перед лицом боевиков".

Каждая из этих новостей была бы достойна заголовков мировых СМИ, но, к сожалению, они не вписываются в общий редакционный нарратив,

– подчеркнул советник ОП.

Как сказал Подоляк, западные СМИ предпочитают такие новости: "Запад устал от Украины", "Запад давит на Украину", "Запад не верит в Украину".

"А между тем украинские защитники продолжают перемалывать российские войска, отстаивая демократию и свободу, возвращая безопасность и стабильность в наш мир. Так что оценивайте реальность адекватно и верьте в Украину", – резюмировал Подоляк.

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