Не вписываются в нарратив, – у Зеленского раскритиковали "усталость" от войны в западных СМИ
Источник:Михаил Подоляк
В Офисе Президента Украины раскритиковали западные СМИ, пишущие об "усталости" от войны. В ОП заявляют, что западные СМИ избегают новостей о достижениях Украины на поле боя.
С критикой в адрес западных медиа выступил советник ОП Михаил Подоляк. Он привел перечень громких новостей об успехах Украины, о которых западные СМИ могли писать вместо публикаций об усталости от войны.
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У Зеленского призвали оценивать реальность адекватно
Подоляк привел такой перечень позитивных новостей в Украине:
- "Украина разблокировала небо над Крымом";
- "Российскому доминированию в Черном море, похоже, приходит конец с демилитаризацией Черноморского флота";
- "ATACMS с кассетными боеголовками будут представлять значительную угрозу для российских войск на юге Украины";
- "Уничтожение самолета на правительственном аэродроме под Москвой демонстрирует абсолютную беззащитность России перед лицом боевиков".
Каждая из этих новостей была бы достойна заголовков мировых СМИ, но, к сожалению, они не вписываются в общий редакционный нарратив,
– подчеркнул советник ОП.
Как сказал Подоляк, западные СМИ предпочитают такие новости: "Запад устал от Украины", "Запад давит на Украину", "Запад не верит в Украину".
"А между тем украинские защитники продолжают перемалывать российские войска, отстаивая демократию и свободу, возвращая безопасность и стабильность в наш мир. Так что оценивайте реальность адекватно и верьте в Украину", – резюмировал Подоляк.
В СБУ рассказали об авторе скандальной статьи NYT
- Россияне 6 сентября нанесли ракетный удар по городу Константиновка. Враг атаковал Центральный рынок посреди дня, когда многие мирные жители были в городе по своим делам.
- Российские военные, вероятно, обстреляли Константиновку из комплекса С-300.
- В результате российского теракта известно о 44 пострадавших в результате атаки – 16 погибли (1 ребенок) и 28 травмированы. Среди пострадавших – спасатель.
- В NYT вышел материал, где они пишут, что в Константиновке могла упасть украинская ракета. Оказалось, что автор статьи уже неоднократно пытался дискредитировать Украину.
- Ранее автор из NYT писал, что ВСУ якобы используют кассетные боеприпасы в населенных пунктах, заявлял, что наши военные торгуют танками и артиллерией, а также обвинял в расточительстве американских волонтеров, помогающих Украине.