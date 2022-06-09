У Зеленского резко отреагировали на подготовку России к аннексии Востока и Юга

В Офисе президента заявили, что любая попытка России аннексировать украинские территории должна получить "жесткий санкционный ответ".

Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что не может идти и речи об ослаблении финансовых ограничений против России и ее граждан на фоне подобных заявлений об аннексии украинских регионов.

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Какие-либо разговоры о возможности ослабления санкций в отношении России на фоне подготовки аннексии юга и востока Украины категорически недопустимы. Любая попытка "легализовать" оккупированные территории должна получить жесткий санкционный ответ. Кремль должен понимать цену каждого следующего шага,

– заявил Подоляк.

Что известно о циничном плане Кремля

Российское издание "Медуза" со ссылкой на собеседников из администрации президента сообщило о планах России объединить в отдельный федеральный округ оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей, а также так называемые "ДНР" и "ЛНР".

"Округ должен появиться после того, как на этих территориях состоятся "референдумы" по присоединению к России".

Сообщается, что присоединяться к действующим округам украинские территории захватчики не будут.

Коротко о вероятных псевдореферендумах

Ранее стало известно, что предатели уже начали организацию так называемого референдума в Херсонской области. Его планируют провести к началу осени.

Также известно, что оккупационные власти в Мелитополе начали подготовку так называемого "референдума" о присоединении к Российской Федерации.

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