Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що не може йти і мови про послаблення фінансових обмежень проти Росії та її громадян на тлі подібних заяв про анексію українських регіонів.

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Будь-які розмови щодо можливості ослаблення санкцій щодо Росії на тлі підготовки анексії півдня та сходу України категорично неприпустимі. Будь-яка спроба "легалізувати" окуповані території має отримати жорстку санкційну відповідь. Кремль повинен розуміти ціну кожного наступного кроку,

– заявив Подоляк.

Що відомо про цинічний план Кремля

Російське видання "Медуза" з посиланням на співрозмовників з адміністрації президента Росії повідомило про плани Росії об'єднати в окремий федеральний округ окуповані території Херсонської та Запорізької областей, а також так звані "ДНР" та "ЛНР".

"Округ повинен з'явитися після того, як на цих територіях відбудуться "референдуми" щодо приєднання до Росії".

Повідомляють, що приєднуватися до діючих округів українські території загарбники не будуть.

Коротко про ймовірні псевдореферендуми

Раніше стало відомо, що зрадники уже почали організацію так званого референдуму у Херсонській області. Його планують провести до початку осені.

Також відомо, що окупаційна влада в Мелітополі розпочала підготовку так званого "референдуму" про приєднання до Російської Федерації.

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