У Зеленского резко ответили на циничные предложения сдать россиянам часть Украины

25 мая 2022 , 16:43
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телеграмм Михаила Подоляка

В Офисе Президента отреагировала на попытки некоторых европейских политиков склонить украинскую сторону к замораживанию конфликта.

Украина не будет участвовать в обсуждении сдачи территорий России. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Мы не торгуем своими гражданами, территориями или суверенитетом. Это четкая красная линия. Украинское общество заплатило страшную цену...,
– подчеркнул Подоляк.

И добавил, что Украина "не пойдет на Минск-3 и не собирается отдавать России Юг и Восток Украины".

Автор: Аліна Оліховська