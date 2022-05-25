У Зеленского резко ответили на циничные предложения сдать россиянам часть Украины
25 мая 2022 , 16:43Читати новину українською
Источник:телеграмм Михаила Подоляка
В Офисе Президента отреагировала на попытки некоторых европейских политиков склонить украинскую сторону к замораживанию конфликта.
Украина не будет участвовать в обсуждении сдачи территорий России. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Мы не торгуем своими гражданами, территориями или суверенитетом. Это четкая красная линия. Украинское общество заплатило страшную цену...,
– подчеркнул Подоляк.
И добавил, что Украина "не пойдет на Минск-3 и не собирается отдавать России Юг и Восток Украины".