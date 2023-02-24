Об этом глава государства рассказал в интервью для спецпроекта "Год" журналисту Дмитрию Комарову, передает 24 Канал.

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Президент рассказал о проблемах со зрением

Я физически потерял зрение – это физически, а, наоборот, считаю, что людей вижу... Много работали, когда полного света не было... Мы так работали много месяцев, а потом немного ухудшилось зрение. Я читаю в очках, все нормально,

– отметил президент.

Отметим, что в этом фильме Зеленский также показал журналисту Комарову, где он проживает. На кадрах виден, что от офиса Зеленского, где он обычно записывает обращение и принимает решение, до его кровати всего одна дверь. Если туда пройти, можно увидеть небольшую комнатку, в которой есть кровать, умывальник, телевизор, стол и несколько кресел.

Ранее Зеленский сообщал, что из-за войны вынужден проживать отдельно от семьи.

Большая пресс-конференция Зеленского 24 февраля

В пятницу, 24 февраля, состоялась пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского "Февраль. Год несокрушимости".

Президент заявил, что победа Украины может оказаться в этом году. Она станет возможной, если все будут в полном объеме работать ради нее. В частности, говорится и о партнерах нашего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вероятное усиление поддержки России Китаем. Он заверил, что для него важно, чтобы этого не произошло. Глава государства подчеркнул, что это может стать угрозой не только нашей стране, но и всему миру.

Глава государства заявил, что на площадке Организации Объединенных Наций может быть создан спецтрибунал для России Также он подчеркнул, что Украина работает над созданием механизма компенсации всех ущерба нанесенного агрессией России на территории нашего государства за все это время.

Обратите внимание! 24 Канал собрал главные тезисы по пресс-конференции Зеленского 24 февраля – переходите по ссылке.