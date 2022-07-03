У Зеленского выдвинули России четкие условия для мирных переговоров

Михаил Подоляк озвучил четкие условия мирных переговоров. Прежде всего, речь идет о немедленном прекращении огня и выводе всех оккупантов с территории Украины.

Советник руководителя Офиса Президента также заявил о возвращении похищенных граждан и выдаче военных преступников. Подоляк отметил, что российская сторона прекрасно знает условия Украины.

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Немедленное прекращение огня. Вывод z-войск из Украины. Возвращение похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины. Российская сторона отлично знает наши условия. Шеф #Песков (а) может не переживать: придет время, и мы зафиксируем их на бумаге,

– заявил Подоляк.

Подоляк отреагировал на взрывы в Белгороде

Советник руководителя ОП отреагировал на "хлопки" в Белгороде. Подоляк заметил, что Украина уже видела, как российские ракеты "бумерангом" возвращаются в место отправления.

Подоляк озвучил четыре простых объяснения "хлопка" в прифронтовых городах России:

Страна-оккупант сама же атакует собственные города, чтобы обвинить в этом Украину. Подоляк обратил внимание, что такие провокации являются примитивными, в то же время они – абсолютно в стиле современной российской идио-пропаганды.

"Хлопки" в российских городах являются результатом действий "интеллектуальных" операторов систем ПО, у которых "явно растут руки из мест, где у нормальных людей находятся другие части тела".

Совершенное зло всегда возвращается. В частности, Подоляк вспомнил зверства россиян в Мариуполе, Кременчуге, Сергеевке, Буче.

Божий промысел. Подоляк добавил: "нельзя быть такими лживыми адскими чертями".

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