СБУ подтвердила российское гражданство у жены и родственников экс-разведчика Семочко
Источник:Bihus Info
У супруги и родственников бывшего замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко есть российское гражданство. Ранее об этом сообщали журналисты, а теперь подтвердила СБУ.
Журналисты получили ответ СБУ на депутатское обращение. Там было сказано о действующих российских паспортах.
Раньше ОАСК восстановил Семочко в должности заместителя председателя Службы внешней разведки
У кого есть российское гражданство
- Татьяна Лысенко (жена Семочко),
- Анастасия Котон (ее дочь от первого брака),
- Владимир Котон (муж Анастасии),
- Станислав Лысенко (сын Татьяны от предыдущего брака).
Также в ответ указали номер каждого паспорта и индивидуальные налоговые номера.
Ответ СБУ / Фото обнародовано Bihus Info
Что этому предшествовало
Еще в 2018 году журналисты выпустили расследование о Сергее Семочко. Тогда он являлся первым заместителем председателя Службы внешней разведки.
Расследователи рассказывали о давлении подразделения СБУ на фармрынок и вмешательстве в диализные тендеры, элитное имущество несопоставимой с официальными доходами стоимости. Кроме того, говорилось о российских паспортах, полученных женой и рядом родственников Семочко. Напомним, до 2014 года чиновник с семьей проживал в Крыму.
Сам Семочко заявлял, что у его жены есть только украинский паспорт, а также подал на журналистов в суд с требованием опровергнуть информацию. Первую инстанцию Семочко выиграл, апелляцию – тоже. Однако кассация упразднила все предыдущие решения и отправила дело на новое рассмотрение с нуля.
Обратите внимание! Семочко все еще пытается возобновиться на службу в СВР через суд. После расследования его уволили, но когда он находился на больничном. Вероятно, это было сделано намеренно.
В январе 2023 года его дело приняла к рассмотрению Большая палата Верховного суда. Однако неизвестно, когда состоится заседание.