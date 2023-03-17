СБУ подтвердила российское гражданство у жены и родственников экс-разведчика Семочко

У супруги и родственников бывшего замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко есть российское гражданство. Ранее об этом сообщали журналисты, а теперь подтвердила СБУ.

Журналисты получили ответ СБУ на депутатское обращение. Там было сказано о действующих российских паспортах.

Раньше ОАСК восстановил Семочко в должности заместителя председателя Службы внешней разведки

У кого есть российское гражданство

Татьяна Лысенко (жена Семочко),

Анастасия Котон (ее дочь от первого брака),

Владимир Котон (муж Анастасии),

Станислав Лысенко (сын Татьяны от предыдущего брака).

Также в ответ указали номер каждого паспорта и индивидуальные налоговые номера.



Ответ СБУ / Фото обнародовано Bihus Info

Что этому предшествовало

Еще в 2018 году журналисты выпустили расследование о Сергее Семочко. Тогда он являлся первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

Расследователи рассказывали о давлении подразделения СБУ на фармрынок и вмешательстве в диализные тендеры, элитное имущество несопоставимой с официальными доходами стоимости. Кроме того, говорилось о российских паспортах, полученных женой и рядом родственников Семочко. Напомним, до 2014 года чиновник с семьей проживал в Крыму.

Сам Семочко заявлял, что у его жены есть только украинский паспорт, а также подал на журналистов в суд с требованием опровергнуть информацию. Первую инстанцию Семочко выиграл, апелляцию – тоже. Однако кассация упразднила все предыдущие решения и отправила дело на новое рассмотрение с нуля.

Обратите внимание! Семочко все еще пытается возобновиться на службу в СВР через суд. После расследования его уволили, но когда он находился на больничном. Вероятно, это было сделано намеренно.

В январе 2023 года его дело приняла к рассмотрению Большая палата Верховного суда. Однако неизвестно, когда состоится заседание.