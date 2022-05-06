Возле Змеиного горит российский фрегат, – СМИ

Россияне продолжают терять свой флот. Так, у острова Змеиный пылает фрегат типа "Буревестник".

Очень скоро дно Черного моря может пополнить очередное российское судно. Им стал, по словам нардепа Алексея Гончаренко, фрегат "Адмирал Макаров", который сейчас находится в водах у острова Змеиный.

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О взрыве на судне сообщили еще вечером

Как отмечают в издании, информация о взрыве на "Адмирале Макарове" появилась в социальных сетях 5 мая вечером. Теперь же стало известно, что судно все-таки вспыхнуло.

Пока известно об активизации вражеской авиации в этом районе акватории Черного моря. Кроме того, к фрегату уже отправили из временно оккупированного Крыма спасательные суда.

Впоследствии стало известно, что взрыв на фрегате мог произойти в результате удара украинской противокорабельной ракетой "Нептун". Однако, как отметил журналист Сергей Лещенко, информация предварительная и требует официального заявления, которое появится впоследствии.

Что интересно: в сводке потерь оккупантов от 6 мая появилось еще одно уничтоженное вражеское судно. Мы не можем гарантировать на 100%, что говорится именно об этом фрегате, но и не будем исключать этого.

Источники 24 канала сообщают, что фрегат "Адмирал Макаров" с бортовым номером 499 возвращается в Севастополь. От острова Змеиный он отплывает на малом ходу.

Во флоте России всего три таких фрегата

Отметим, что фрегат "Адмирал Макаров" – один из трех российских фрегатов типа "Буревестник", построенных в рамках проекта 11356Р.