Возле Змеиного ВСУ уничтожили еще одно военное судно и "Торы" россиян
Источник:Минобороны Украины
Российская армия понесла новые потери возле острова Змеиный. Там наши военные поразили десантный катер врага и 2 зенитных ракетных комплекса "Тор".
ВСУ отправили технику вслед за кораблем
О новых достижениях Вооруженных Сил Украины стало известно 7 мая. Технику оккупантов сбили благодаря ударным беспилотникам Bayraktar TB2.
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В районе украинского острова Змеиный ударным беспилотным комплексом национального флота Bayraktar TB2 был поражен десантный катер россиян проекта 11770 "Серна" и два зенитных ракетных комплекса "Тор",
– говорится в сообщении.
Кстати, в Минобороны назвали остров Змеиный – "точкой невозвращения рашиста".
Смотрите видео, как ВСУ уничтожили катер и ракетные комплексы врага:
Что известно об пораженном катере
Десантный катер проекта 11770 "Серна" принадлежит к серии российских скоростных десантных катеров. Они предназначены для:
- высадки на необорудованный берег;
- снятия с него боевой гусеничной, колесной и другой военной техники общей массой до 45 тонн;
- снятия передовых подразделений десанта (до 92 человек) с вооружением.
Скорость катера составляет 30 узлов.
Украинские воины уничтожили беспилотник за 7 миллионов долларов
Кремль тратит миллиарды долларов на войну в Украине, в то время, когда люди в российских селах живут в ужасной бедности. Так, 7 мая украинские силы ПВО сбили на Юге вражеский ударный беспилотник "Форпост".
Такой российский БПЛА стоит 7 миллиардов долларов, которые Кремль мог бы направить для улучшения жизни собственного народа, а не разведки в Украине. Теперь дорогущий беспилотник-разведчик отправился вслед за кораблем.Обратите внимание! По состоянию на утро 7 мая в Украине погибли 25 тысяч российских оккупантов. Эти военные отдали свою жизнь за позорное дело – захват мирной независимой страны.
Также ВСУ ликвидировали много вражеской техники: более 1,1 тысячи танков, 2,7 тысячи боевых бронированных машин, 341 беспилотник, 172 реактивные системы залпового огня и тому подобное.
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