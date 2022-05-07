Возле Змеиного ВСУ уничтожили еще одно военное судно и "Торы" россиян

Российская армия понесла новые потери возле острова Змеиный. Там наши военные поразили десантный катер врага и 2 зенитных ракетных комплекса "Тор".

ВСУ отправили технику вслед за кораблем

О новых достижениях Вооруженных Сил Украины стало известно 7 мая. Технику оккупантов сбили благодаря ударным беспилотникам Bayraktar TB2.

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В районе украинского острова Змеиный ударным беспилотным комплексом национального флота Bayraktar TB2 был поражен десантный катер россиян проекта 11770 "Серна" и два зенитных ракетных комплекса "Тор",

– говорится в сообщении.

Кстати, в Минобороны назвали остров Змеиный – "точкой невозвращения рашиста".

Смотрите видео, как ВСУ уничтожили катер и ракетные комплексы врага:

Что известно об пораженном катере

Десантный катер проекта 11770 "Серна" принадлежит к серии российских скоростных десантных катеров. Они предназначены для:

высадки на необорудованный берег;

снятия с него боевой гусеничной, колесной и другой военной техники общей массой до 45 тонн;

снятия передовых подразделений десанта (до 92 человек) с вооружением.

Скорость катера составляет 30 узлов.

Украинские воины уничтожили беспилотник за 7 миллионов долларов

Кремль тратит миллиарды долларов на войну в Украине, в то время, когда люди в российских селах живут в ужасной бедности. Так, 7 мая украинские силы ПВО сбили на Юге вражеский ударный беспилотник "Форпост".

Такой российский БПЛА стоит 7 миллиардов долларов, которые Кремль мог бы направить для улучшения жизни собственного народа, а не разведки в Украине. Теперь дорогущий беспилотник-разведчик отправился вслед за кораблем.

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