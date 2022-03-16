В ВСУ показали, как металлолом оккупантов убегал из-под Херсона после разгромной атаки

Наши военные продолжают уничтожать вражескую технику и самих оккупантов. Поэтому те, которым удалось выжить, бегут, как ошпаренные.

В телеграм-канале Сухопутных войск ВСУ появилось красноречивое видео. Оно, собственно, и показывает, насколько быстро убегают от наших военных оккупанты.

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Российские военные бегут сломя голову

В ролике, появившемся в сети, можно увидеть, как российская военная техника с буквами Z летит на бешеной скорости где-то под Херсоном. Оно и не удивительно, ведь только так у них есть хоть какие-то шансы остаться в живых, чтобы потом сдаться в плен.

Вср*тые "Zащетнички" тестируют свой металлолом на максимальную скорость под украинским Херсоном. Это прекрасно,

– говорится в описании под видео.

Просто посмотрите, как оккупанты убегают от наших военных:



И это действительно греет сердце. А еще больше радует тот факт, что мы видим только тех, кому удалось скрыться. Остальные же, конечно, остались для удобрения наших херсонских черноземов.

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