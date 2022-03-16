У телеграм-каналі Сухопутних військ ЗСУ з'явилося промовисте відео. Воно, власне, й показує, наскільки швидко втікають від наших військових окупанти.
Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни
Російські військові втікають стрімголов
У ролику, який з'явився у мережі, можна побачити, як російська військова техніка з літерами Z летить на шаленій швидкості десь під Херсоном. Воно й не дивно, адже лише так у них є бодай якісь шанси залишитися живими, щоб потім здатися в полон.
Вср*ті "Zащітнічькі" тестують свій металобрухт на максимальну швидкість під українським Херсоном. Це прекрасно,
– йдеться в описі під відео.
Просто гляньте, як окупанти втікають від наших військових:
І це дійсно гріє серце. А ще більше тішить той факт, що ми бачимо лише тих, кому вдалося втекти. Решта ж, ясна річ, залишилася для удобрення наших херсонських чорноземів.
До теми – Ще один російський літак збили поблизу Харкова – дивіться відео: