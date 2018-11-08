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      У берегов Испании спасли более трехсот мигрантов

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      Наряду с побережьем Испании спасены более 300 мигрантов
      Наряду с побережьем Испании спасены более 300 мигрантов / Фото из открытых источников

      8 ноября в водах у испанского побережья Служба спасения и безопасности на море Испании спасла 341 мигранта. В море Альборан спасены 319 нелегалов, а в Гибралтарском проливе – еще 22.

      Об этом сообщила Служба спасения и безопасности на море Испании.

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      Начиная с 2015 года из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки выросло количество мигрантов из этих стран в Европу. Международная организация по миграции, сообщила, что количество мигрантов и беженцев, прибывших в Европу через Средиземное море с начала 2018 года, превысила 100 тысяч. Больше всего мигрантов и беженцев приняла Испания – 49 тысяч человек.

      Напомним, что 28 октября Испанская спасательная служба в водах между Испанией и побережьем Северной Африки спасла более 350 мигрантов.

      Добавим, что в конце августа Италия обратилась к странам-членам Европейского Союза с призывом открыть порты для приема мигрантов, оставшихся в Средиземном море. Ранее испанский порт Валенсия согласился принять 629 беженцев из корабля Aquarius, которых не пустили в Италию и Мальты. Власти Испании заявила, что сделали это, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.

      Теги: беженцы
      Источник: 24 Канал
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