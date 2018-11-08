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      Біля берегів Іспанії врятували понад триста мігрантів

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      Поряд із узбережжям Іспанії врятовано понад 300 мігрантів
      Поряд із узбережжям Іспанії врятовано понад 300 мігрантів / Фото з відкритих джерел

      8 листопада у водах біля іспанського узбережжя Служба порятунку і безпеки на морі Іспанії врятувала 341 мігранта. У морі Альборан врятовано 319 нелегалів, а у Гібралтарській протоці – ще 22.

      Про це повідомила Служба порятунку і безпеки на морі Іспанії.

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      Починаючи з 2015 року через активізацію конфліктів у низці країн Близького Сходу і Північної Африки зросла кількість мігрантів з цих країн до Європи. Міжнародна організація з міграції, повідомила, що кількість мігрантів та біженців, які прибули до Європи через Середземне море з початку 2018 року, перевищила 100 тисяч. Найбільше мігрантів і біженців прийняла Іспанія - 49 тисяч людей.

      Нагадаємо, що 28 жовтня Іспанська рятувальна служба у водах між Іспанією та узбережжям Північної Африки врятувала понад 350 мігрантів.

      Додамо, що наприкінці серпня Італія звернулася до країн-членів Європейського Союзу із закликом відкрити порти для приймання мігрантів, врятованих у Середземному морі. Раніше іспанський порт Валенсія погодився прийняти 629 біженців з корабля Aquarius, яких не пустили до Італії та Мальти. Влада Іспанії заявила, що зробили це, аби уникнути гуманітарної катастрофи.

      Теги: біженці
      Джерело: 24 Канал
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