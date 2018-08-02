У Холодницкого закрывают дела членов партии Яценюка

Подозрение, которую подготовил департамент ГПУ по расследованию особо тяжких преступлений датировано 31 марта 2018 года. В нем генпрокурор сообщает Холодницкому, что его подозревают в совершении двух преступлений: подстрекательстве свидетеля к даче ложных показаний и давления на суд.

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Прошло четыре месяца, а под подозрением подпись Юрия Луценко так и не появилась. Сам генпрокурор – все отрицает.

"В подразделениях Генеральной прокуратуры документ под названием "проект подозрения Холодницкого" не готовился. Сейчас это дело находится в следствии Службы безопасности Украины", – отметил генпрокурор Луценко.

Так же не уволили Холодницкого с должности после скандала с прослушкой в ​​его кабинете. Хотя признали – руководитель САП нарушил закон. Никакого наказания не было, потому что спецпрокурор уже на "крючке".

Для власти он комфортный, он послушный, он такой, который уже находится на крючке. И, соответственно, если он будет сохранен в должности, его можно просто использовать как таран против всех уголовных дел, которые расследует антикоррупционное бюро,

– подчеркнул нардеп от БПП Сергей Лещенко.

Похоже, что Холодницкий "подружился" даже с "Народным фронтом". Только за последний месяц его прокуроры закрыли сразу два дела, которые касаются членов партии Яценюка: о скандальных рюкзаках Авакова и недостоверных данных в декларации нардепа Дениса Дзензерского. По "странному" совпадению, защищать Холодницкого от активистов, требовавших его освобождения, пришли приспешники министра внутренних дел и по совместительству "народнофронтовца" Арсена Авакова – Илья Кива со своими друзьями.

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Из-за скандальной фигуры председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры борьба с коррупцией почти остановилась. Многие дела против бывших неприкасаемых, которые начало НАБУ, спускаются на тормозах.

Дела движутся, не все же, к сожалению. Мы видим, что пошла такая определенная избирательность по делам. Отдельные дела закрываются, хотя были закончены, направлены к передаче в суд. Думаю, что мы это переживем,

– сказал председатель НАБУ Артем Сытник.

Тормозом для борьбы с коррупционерами стал не только персонально Холодницкий. Перезагрузить надо всю антикоррупционную прокуратуру, считают в Центре противодействия коррупции. Ведь 33 из 36-ти подчиненных главы САП подписали письмо в защиту своего руководителя.

Если Холодницкого не уволят, а еще лучше – посадят, то нормально эта новая система функционировать не сможет. Если в САП появится нормальный руководитель, почистить антикоррупционную прокуратуру будет достаточно легко,

– отметила член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова.

Если Холодницкий таки останется в должности, то всем топ-коррупционерам не будет страшен ни один антикоррупционный суд. Потому что дела просто к нему не будут доходить. Пока же Холодницкий остается. И максимум – останется без премии.