У Холодницького закривають справи членів партії Яценюка
Той, хто мав садити недоторканних, сам став недоторканним. Спеціального антикорупційного прокурора Назара Холодницького не зміг звільнити ні Юрій Луценко, ні дисциплінарна комісія прокурорів.
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Для влади він є комфортний, він є слухняний, він є такий, який вже перебуває на гачку. І, відповідно, якщо він буде збережений на посаді, його можна просто використовувати як таран проти всіх кримінальних справ, які розслідує антикорупційне бюро,
– підкреслив нардеп від БПП Сергій Лещенко.
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Через скандальну постать голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури боротьба з корупцією майже зупинилась. Чимало справ проти колишніх недоторканих, які розпочало НАБУ, спускаються на гальма.
Справи рухаються, не всі ж, на жаль. Ми бачимо, що пішла така певна вибірковість по справах. Окремі справи закриваються, хоча були закінчені, скеровані до передачі до суду. Думаю, що ми це переживем,
– сказав голова НАБУ Артем Ситник.
Гальмом для боротьби з корупціонерами став не лише персонально Холодницький. Перезавантажити треба всю антикорупційну прокуратуру, вважаюють у Центрі протидії корупції. Адже 33 з 36-ти підлеглих голови САП підписали лист на захист свого керівника.
Якщо Холодницького не буде звільнено, а ще краще – посаджено, то нормально ця нова система функціонувати не зможе. Якщо в САП з’явиться нормальний керівник, почистити антикорупційну прокуратуру буде досить легко,
– наголосила членкиня правління Центру протидії корупції Олександра Устінова.
Якщо Холодницький таки залишиться на посаді, то всім топ-корупціонерам не буде страшний жодний антикорупційний суд. Бо справи просто до нього не доходитимуть. Поки ж Холодницький залишається. І максимум – залишиться без премії.