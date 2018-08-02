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У Холодницького закривають справи членів партії Яценюка

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Той, хто мав садити недоторканних, сам став недоторканним. Спеціального антикорупційного прокурора Назара Холодницького не зміг звільнити ні Юрій Луценко, ні дисциплінарна комісія прокурорів.

Підозра, яку підготував департамент ГПУ із розслідувань особливо важких злочинів датована 31 березням 2018 року. У ньому генпрокурор повідомляє Холодницькому, що його підозрюють у вчиненні двох злочинів: підбурюванні свідка до дачі неправдивих свідчень та тиску на суд.

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Минуло чотири місяці, а під підозрою підпис Юрія Луценка так і не з'явився. Сам генпрокурор – все заперечує.
 
"В підрозділах Генеральної прокуратури документ під назвою "проект підозри Холодницькому" не готувався. Зараз ця справа знаходиться в слідстві Служби безпеки України", – зазначив генпрокурор Луценко.
 
Так само не звільнили Холодницького з посади після скандалу з прослушкою в його кабінеті. Хоча визнали – керівник САП порушив закон. Жодного покарання не було, тому що спецпрокурор вже на "гачку".

Для влади він є комфортний, він є слухняний, він є такий, який вже перебуває на гачку. І, відповідно, якщо він буде збережений на посаді, його можна просто використовувати як таран проти всіх кримінальних справ, які розслідує антикорупційне бюро,
– підкреслив нардеп від БПП Сергій Лещенко.

Схоже на те, що Холодницький "подружився" навіть з "Народним фронтом". Лише за останній місяць його прокурори закрили одразу дві справи, які стосуються членів партії Яценюка: про скандальні рюкзаки Авакова та недостовірні дані в декларації нардепа Дениса Дзензерського. За "дивним" збігом, захищати Холодницького від активістів, які вимагали його звільнення, прийшли посіпаки міністра внутрішніх справ та за сумісництвом "народнофронтівця" Арсена Авакова – Ілля Ківа зі своїми друзями.

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Через скандальну постать голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури боротьба з корупцією майже зупинилась. Чимало справ проти колишніх недоторканих, які розпочало НАБУ, спускаються на гальма.

Справи рухаються, не всі ж, на жаль. Ми бачимо, що пішла така певна вибірковість по справах. Окремі справи закриваються, хоча були закінчені, скеровані до передачі до суду. Думаю, що ми це переживем,
– сказав голова НАБУ Артем Ситник.

Гальмом для боротьби з корупціонерами став не лише персонально Холодницький. Перезавантажити треба всю антикорупційну прокуратуру, вважаюють у Центрі протидії корупції. Адже 33 з 36-ти підлеглих голови САП підписали лист на захист свого керівника.

Якщо Холодницького не буде звільнено, а ще краще – посаджено, то нормально ця нова система функціонувати не зможе. Якщо в САП з’явиться нормальний керівник, почистити антикорупційну прокуратуру буде досить легко,
– наголосила членкиня правління Центру протидії корупції Олександра Устінова.

Якщо Холодницький таки залишиться на посаді, то всім топ-корупціонерам не буде страшний жодний антикорупційний суд. Бо справи просто до нього не доходитимуть. Поки ж Холодницький залишається. І максимум – залишиться без премії.

Автор: Анастасія Кримова
Теги: Новини України Новини політики САП Назар Холодницький Юрій Луценко ГПУ Арсеній Яценюк Народний фронт Корупція
Джерело: 24 канал
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