В Литве ввели штрафы за пластиковые пакеты до 5000 евро

Решение о запрете использования легких пластиковых пакетов принял литовский Сейм 23 января. Депутаты решили ввести административную ответственность за их распространение в форме штрафов от 30 и до 5000 евро.

В Литве будут штрафовать на крупные суммы юридических лиц – владельцев магазинов, супермаркетов и так далее, если они будут раздавать легкие пластиковые пакеты покупателям. Об этом сообщила пресс-служба местного парламента .

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Штрафы за пластиковые пакеты будут такими:

30 – 60 евро как предупредительный штраф для физических лиц, продающих пластиковые пакеты.

От 100 до 200 евро будут платить юридические лица, ответственные за тех, кто продает пакеты.

За бесплатное распространение легких пластиковых пакетов выпишут от 1 до 3 тысяч евро штрафа.

За повторное нарушение закона штраф будет уже большим, от 3000 до 5000 евро.

Запрет на бесплатное распространение легких пластиковых пакетов для покупок в Литве действует еще с 1 января 2019 года. Однако штрафы за нарушение запрета ввели только в 2020, чтобы продавцы имели время на адаптацию.

За какие пластиковые пакеты будут штрафовать, а за какие – нет

Запрещенными являются пластиковые пакеты с толщиной стенки от 15 до 50 микрон. Таковыми есть большинство пакетов, которые раздают или продают в супермаркетах.



Легкие пластиковые пакеты / Фото из открытых источников

Пластиковые пакеты толщиной до 15 микрон распространять можно.



Очень легкие пластиковые пакеты – за них в Литве не будут штрафовать / Фото из открытых источников

Больше 33 стран ввели полный запрет, а 53 страны – частичный запрет или большой налог на использование пластиковых пакетов: подробнее – в материале 24 канала.



Пластиковые пакеты разлагаются очень долго, от 15 до 450 лет / Инфографика 24 канала