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      В Литве ввели штрафы за пластиковые пакеты до 5000 евро

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      В Литве ввели штрафы за использование пластиковых пакетов / Иллюстративное фото (pixabay)

      Решение о запрете использования легких пластиковых пакетов принял литовский Сейм 23 января. Депутаты решили ввести административную ответственность за их распространение в форме штрафов от 30 и до 5000 евро.

      В Литве будут штрафовать на крупные суммы юридических лиц – владельцев магазинов, супермаркетов и так далее, если они будут раздавать легкие пластиковые пакеты покупателям. Об этом сообщила пресс-служба местного парламента

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      Штрафы за пластиковые пакеты будут такими:

      • 30 – 60 евро как предупредительный штраф для физических лиц, продающих пластиковые пакеты.
      • От 100 до 200 евро будут платить юридические лица, ответственные за тех, кто продает пакеты.
      • За бесплатное распространение легких пластиковых пакетов выпишут от 1 до 3 тысяч евро штрафа. 
      • За повторное нарушение закона штраф будет уже большим, от 3000 до 5000 евро. 

      Запрет на бесплатное распространение легких пластиковых пакетов для покупок в Литве действует еще с 1 января 2019 года. Однако штрафы за нарушение запрета ввели только в 2020, чтобы продавцы имели время на адаптацию.

      За какие пластиковые пакеты будут штрафовать, а за какие – нет

      Запрещенными являются пластиковые пакеты с толщиной стенки от 15 до 50 микрон. Таковыми есть большинство пакетов, которые раздают или продают в супермаркетах. 

      пакет
      Легкие пластиковые пакеты / Фото из открытых источников

      Пластиковые пакеты толщиной до 15 микрон распространять можно. 

      пакет
      Очень легкие пластиковые пакеты – за них в Литве не будут штрафовать / Фото из открытых источников

      Больше 33 стран ввели полный запрет, а 53 страны – частичный запрет или большой налог на использование пластиковых пакетов: подробнее – в материале 24 канала. 

      пластик
      Пластиковые пакеты разлагаются очень долго, от 15 до 450 лет / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Штрафы Законодательство Европа Литва Экология
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