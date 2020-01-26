В Литве ввели штрафы за пластиковые пакеты до 5000 евро
Решение о запрете использования легких пластиковых пакетов принял литовский Сейм 23 января. Депутаты решили ввести административную ответственность за их распространение в форме штрафов от 30 и до 5000 евро.
В Литве будут штрафовать на крупные суммы юридических лиц – владельцев магазинов, супермаркетов и так далее, если они будут раздавать легкие пластиковые пакеты покупателям. Об этом сообщила пресс-служба местного парламента.
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Штрафы за пластиковые пакеты будут такими:
- 30 – 60 евро как предупредительный штраф для физических лиц, продающих пластиковые пакеты.
- От 100 до 200 евро будут платить юридические лица, ответственные за тех, кто продает пакеты.
- За бесплатное распространение легких пластиковых пакетов выпишут от 1 до 3 тысяч евро штрафа.
- За повторное нарушение закона штраф будет уже большим, от 3000 до 5000 евро.
Запрет на бесплатное распространение легких пластиковых пакетов для покупок в Литве действует еще с 1 января 2019 года. Однако штрафы за нарушение запрета ввели только в 2020, чтобы продавцы имели время на адаптацию.
За какие пластиковые пакеты будут штрафовать, а за какие – нет
Запрещенными являются пластиковые пакеты с толщиной стенки от 15 до 50 микрон. Таковыми есть большинство пакетов, которые раздают или продают в супермаркетах.
Легкие пластиковые пакеты / Фото из открытых источников
Пластиковые пакеты толщиной до 15 микрон распространять можно.
Очень легкие пластиковые пакеты – за них в Литве не будут штрафовать / Фото из открытых источников
Больше 33 стран ввели полный запрет, а 53 страны – частичный запрет или большой налог на использование пластиковых пакетов: подробнее – в материале 24 канала.
Пластиковые пакеты разлагаются очень долго, от 15 до 450 лет / Инфографика 24 канала
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