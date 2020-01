Життя без пластику, або Земля та Zero Waste tendention

Plastic pollution, recycling… Здається навіть ліниві вже говорять про страшну епідемію, що охопила нашу планету – пластик.

Школи, лікарні, супермаркети… Нині важко уявити альтернативу такому пакуванню. Зайшовши в супермаркет – практично 99% товару в загорнуто в пластик або в поєднанні картон + пластик. Для зважування фруктів та овочів "обов'язково" потрібен пластиковий пакетик, або як в народі кажуть "маєчка". А на касі видають пластиковий пакет для покупок, за який потрібно заплатити. І нарешті, після завершення оплати видадуть чек, який виготовлений з термопаперу і містить бісфенол А. Це – шкідлива для людини та природи сполука, що унеможливлює процес переробки. При контакті зі шкірою протягом 5 секунд в організм людини попадає 1мкг бісфенолу А, та при контакті з вологою чи жирною шкірою отрута попадає в організм людини в десять разів швидше.

Зверніть увагу: Головного актора "Джокера" Хоакіна Фенікса заарештували у США: відома причина

Фактично кожен, хто купує на фінальній стадії пакет і пластикову упаковку – стає співучасником пластикового забруднення планети, платячи за "мікровбивство" з власної кишені. Вдумайтеся у цифри: щорічно в Світовому океані опиняється 6 300 000 тонн сміття – більшу його частину складає пластик, що плаває на поверхні.

Сумна статистика

В середньому, одна людина використовує за день від 10 пластикових пакетів різного типу. Починаючи від "маєчок" і закінчуючи звичайними пластиковими пакетами щільного типу. Зокрема, в Україні нині з цим існує величезна проблема, адже якщо навіть просто пройтися по місту, в руках можна побачити дрібні покупки, які несуть також в поліетиленових пакетах.

Отож, в тиждень це виходить 70 пакетів/7 днів. В місяць це 2170 пластикових пакетів. А тепер помножте це на 6 чоловік. Зрозуміло звідки береться у нас вдома легендарний "пакет з пакетами"? (Мої розрахунки взяті на основі спостережень за середньостатистичною сім'єю із 6 чоловік). На жаль, навіть попри раціональні пояснення про шкоду планеті, смерті морських та океанських мешканців, тварин та птахів – люди залишаються егоїстично глухими, виправдовуючи це тим, що їм так комфортно.

Пакети

До загального відома: один маленький пакет типу "маєчка" слугує власнику мінімум 12 хвилин, максимум – 3 години, допоки продукти (фрукти, овочі) не дійдуть до холодильника, а покупки не займуть своє місце. Далі пакет, якщо він порвався – йде в найближчу урну, але рідко може бути використана вдруге. Загалом, не дуже раціонально.

Декілька порад, які допоможуть зекономити гроші та принести користь екології:

Носіть з собою власний пакет. Нині у всьому світі люди користуються багаторазовими екосумками. Їх можна прати, вони не займають багато місця в сумці та навіть можуть бути стильним аксесуаром до вашого одягу. В Європі такі сумки навіть використовують як заміну звичайним.

Для великогабаритних продуктів, таких як картопля, кавун, апельсини підійдуть авоськи.

Для сипучих продуктів, таких як крупи та ягоди можна використовувати багаторазові мішечки.

В Україні такі шопери, екосумки та авоськи можна замовити тут: @green_elvis_ua – шопери, мішечки; @avoska_ua – стильні та кольорові авоськи ручної ручної роботи; @ecobag_ua – багаторазові мішечки для дрібних продуктів.

Стаканчики

Українці дуже любляють пити каву. В середньому, одна людина випиває дві чашки кави в день. Тобто, за тиждень одна людина використовує 14 одноразових стаканчиків, за місяць – 56 і т.д.

Також, в комплекті до гарячого напою йде кришечка та пластикова трубочка, яка виготовляється з поліпропілену та НЕ ПІДЛЯГАЄ переробці!

Альтернатива – власна термочашка зимою, а літом – багаторазова пластикова пляшка. Головне, привчитись не забувати її.

У літній сезон у Києві приватні кав'ярні використовують прозорі пластикові стаканчики для холодних коктейлів. Тобто, лік використаного і не переробленого пластику збільшується рівно вдвічі. Україна серед лідерів... За даними американського агентства 24/7 wall street, Україна є однією з країн, яка продукує найбільшу кількість сміття на одну людину.

Губки

На кухні ми користуємося губками для миття посуду та ганчірками, які зроблені з поролону, (пластмаса, яка на 90% складається з газу), та синтетична абразивна частина. Такі матеріали не переробляються, і викидаючи кожні 3 місяці в смітник, вони ще довго лежать на сміттєзвалищі, завдаючи шкоду довкіллю.

Альтернатива для кухні і ванної кімнати чудово можуть бути дерев'яні щітки з натуральною щетиною або люффою-губкою із трав'янистих рослин родом з Індії та Африки.

Миючі засоби

Сучасні миючі засоби також не найкращий показник турботи про середовище. Велика кількість синтетичних ПАРів звичайно очищує навіть застарілий жир та бруд, однак, дослідження довели, що навіть якщо добре обполіскувати посуд після засобу – все рівно мікрочастинки залишаються на посуді, згодом попадаючи в людський організм.

Альтернатива: старі, але перевірені методи: сода, сіль, оцет та гірчиця. Гіпоалергенно, безпечно, екологічно!

Цікаво: Все більше українців пересідають на електрокари: 5 найпопулярніших моделей

Пральні порошки

Купуючи кожного разу пральний порошок за зниженою ціною, чи задумуєтеся ви про те, яку шкоду приносите собі та своїм близьким? Дешевий порошок, який містить велику кількість фосфатів та фосфонатів при контакті зі шкірою викликають алергічні реакції, знежирюють шкіряний покрів та руйнують клітинні мембрани, знижуючи захисну здатність шкіри. Від цього – руки стають сухими та покриваються тріщинами. А потрапляючи до прісних та морських водойм – токсичні водорості пришвидшують "цвітіння" води, знищуючи популяцію риб та інших водних мешканців, перефарбовуючи воду в характериний зелено-голубий віддінок.

Альтернатива: тут насправді варто ретельно перевіряти самостійно, або ж відшукати для свою торгову марку, якій довірятимете особисто. Як варіант тм "Green max" та "Amrita".

Вологі серветки

У це важко повірити, але більшість людей до сих пір гадають, що сучасні вологі серветки виготовлені з паперу і розкладаються декілька днів. Очевидний обман. З чого зроблений виріб можна визначити навіть на дотик. А для особливо допитливих провести експеримент. Витягнути вологу серветку з-під упаковки, зачекати доки вона висохне і підпалити краєчок. По формі горіння відразу видно синтетичні волокна і відчувається специфічний запах горіння пластмаси.

Штучні ароматизатори, консерванти якими просочуються серветки викликають алергічні реакції, провокуючи шкірні висипання. Опісля використання, залишаючи одну таку серветку, гадаючи що вона буде розкладатися рослини та ґрунти приречені. А викидаючи такі серветки в унітаз – засмічення стічних труб не уникнути. Особливу небезпеку вони становлять для власників багатоквартирних будинків.

Альтернативою можуть слугувати: вдома – рушник та мило, а в інших ситуаціях – багаторазові серветки та рушники з текстилю. Проте, найкращим рішенням буде відмовитися від них назавжди.

Зубні щітки

Стоматологи говорять, що одну зубну щітку потрібно міняти кожні три місяці. Це – 4 зубні щітки в рік, мінімум. Звичайні зубні щітки та їх пластикові щетинки – не підлягають переробці, тому, для догляду за ротовою порожниною можна придбати їх екоальтернативу, бамбукові. Зуби та ясна можна чистити кокосовим натуральним маслом – воно очищає та дезінфікує, додаючи ефект природного відбілювання. В інтернеті можна знайти покрокові рецепти із виготовлення натуральної пасти з підручних інгредієнтів.

Ватні палички та диски

Для повсякденного зняття макіяжу, для процедур та косметичних цілей використовуємо ватно-гігієнічну продукцію. Здавалося б на перший погляд питання: а чим вона шкідлива? А тим, що більш дешева сировина з певним відсотком віскози відбілюється хлорними реагентами задля надання білосніжного кольору, і в результаті – утворюється шкідлива речовина діоксин. Саме ця речовина не підлягає переробці і завдає шкоди довкіллю. З часом на шкірі у людини можуть з'явитися алергічні висипи. Велика небезпека полягає в тому, що миттєвої шкоди від використання одразу ніхто не побачить. Проте, людський організм накопичує в собі шкідливі сполуки і провокує небезпечні захворювання. І взаємозв'язок між такими на перший погляд банальними речами користування і дорогим лікуванням важко віднайти.

Найкращим рішенням буде скоротити споживання такої продукції і користуватися водою з натуральним милом. В косметичних цілях варто купувати натуральні бавовняні диски з приміткою "Organic". Коштують вони дорожче, але шкоду довкіллю наносять мінімальну. Ватні палички варто купувати з дерев'яною основою та натуральним покриттям.

Прокладки та тампони

За один менструальний період жінка використовує в середньому 16 прокладок або 20 тампонів, в залежності від потреби. Вони – не розкладаються сотні років та не піддаються переробці. Сучасна продукція для жінок не є зразковим продуктом та показником безпеки для інтимного здоров'я жінок. Окрім того, що ці продукти є також з додаванням віскози, а отже, є відбіленими та очищеними. Як наслідок – це становить загрозу жіночому інтимному здоров'ю та репродуктивній системі. Додавання різноманітних ароматизаторів та гелів, що запобігають протіканню можуть створювати неприємний запах та спричинювати дискомфорт у повсякденному житті.

На заміну тампонам та прокладкам, економії гаманця, і найважливіше – для жіночого здоров'я – альтернативою буде менструальна чаша. Один раз купивши, можна щомісяця не витрачати кошти на одноразову продукцію. Перед використанням потрібно прополоснути 10 хвилин в киплячій воді.

Підгузники

Дитячі одноразові підгузки, так само як і жіночі прокладки – не підлягають переробці, викликають алергічні реакції в малюка та подразнюють ніжну дитячу шкіру.

Альтернатива: памперси багаторазового використання. Він зроблений з поліуретанового матеріалу, водонепроникний та еластичний, запобігає протіканню. Після використання просто змийте тверду речовину в унітаз, замочіть в раковині на 10 хвилин та поставте в пральну машину.

Цікаво також: Винайдено революційний спосіб заряджати батареї електрокарів за 10 хвилин

Бритва для гоління

Її можна замінити багаторазовими металевими, купивши змінні леза. А накопичивши певну кількість – можна здати на переробку.

Аерозольні дезодоранти

Дезодоранти в твердій пластиковій упаковці, що найчастіше можна зустріти в мас маркетах, завдають велику шкоду нашому озоновому шару, власне завдяки якому і ми дихаємо.

Альтернатива: мінеральний дезорант в упаковці з корку. Вистачає його мінімум на 4 місяці. Він безбарвний та практично не має характерного запаху.

Соломинки для коктейлів

Легше всього їх замінити на природні матеріали: скло, метал, картон.

Звичайно, пластикова продукція настільки щільно просочилися в наш побут, що повністю припинити його використання не вдастся. Однак, можна уникати самого використання одноразового пластику. За кордоном навіть існує таке визначення як single use plastic та масові челенджі задля популяризації екологічного способу життя.

Правило 5R

Французька авторка та письменник Беа Джонсон написала книгу "Дім – нуль відходів", де популяризує тенденцію zero waste home. Письменниця розповідає, що кожного разу, йдучи в продуктовий магазин за покупками або, купуючи новий одяг чи взуття, вона пам'ятає правило 5R.

Refuse – відмова від зайвого, непотрібного. Щоразу, як виникає бажання щось придбати – варто спитати в самого себе: НАВІЩО мені потрібна ці джинси/ 10 нова стильна футболка/ нова сумочка нової колекції і т.д. Reduce – зменшення потреб: їжа, косметика, речі. Тут варто додати, що велика кількість їжі, яка не зїдається протягом тижня – просто йде у смітник. Це є не раціональним використанням природних ресурсів та виснажує нашу планету. Reuse+repair – повторне використання та ремонт. Чудовим прикладом тут буде одяг "Second Hand". Та навіть купуючи одну дорогу, але якісну річ – при поломці можна спробувати дати їй "друге життя" просто дати на огляд майстру. Recycle. Цей пункт стосується переробки. Оскільки в Україні ситуація є катастрофічною щодо переробки та використання вторинних ресурсів, свідомий громадянин має взяти ситуацію у свої руки. Ми вже писали про київську станцію переробки Rot – компостування. Залишки їжі, або просто кажучи органіки – не варто змішувати з рештою сміття викидаючи у відро. Для цього варто придбати спеціальну урну для компосту, яким потім можна використовувати як добриво для саду. А власникам багатоквартирних будинків, як варіант – викопати компостну яму та утилізувати її там.

Це лише десятина від того, що можна зробити самостійно і зберегти нашу природу від пластикового нашестя. Якщо розрахувати скільки одна людина використовує одноразової продукції та помножити це на кількість людей на планеті – вислів "я один нічого не можу змінити" набуває протилежного значення.

Кардинально змінивши старі звички, споживчі стандарти та егоїстичний хід мислення – можна врятувати нашу планету. There is no planet B. Варто усвідомити, що в нас немає запасної Землі, в нас немає і запасного дому. Кожна інновація впроваджується поступово, маленькими кроками. Не варто кричати та звинувачувати всіх опісля усвідомлення масштабів трагедії. Турбота про планету починається тоді, коли ти задав питання самому собі: "Що я можу зробити", адже відповідальність починається з одного.

Читайте також: Вибір на користь планети: чому Хоакін Фенікс постане в одному образі на всіх світських заходах