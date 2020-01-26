У Литві запровадили штрафи за пластикові пакети до 5000 євро

Рішення про заборону використання легких пластикових пакетів ухвалив литовський Сейм 23 січня. Депутати вирішили запровадити адміністративну відповідальність за їх розповсюдження у формі штрафів від 30 і аж до 5 тисяч євро.

У Литві штрафуватимуть на значні суми юридичних осіб – власників магазинів, супермаркетів тощо, якщо вони роздаватимуть легкі пластикові пакети покупцям. Про це повідомила пресслужба місцевого парламенту.

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Штрафи за пластикові пакети будуть такими:

30 – 60 євро як попереджувальний штраф для фізичних осіб, які продають пластикові пакети.

Від 100 до 200 євро платитимуть юридичні особи, відповідальні за тих, хто продає пакети.

За безкоштовне розповсюдження легких пластикових пакетів виписуватимуть від 1 до 3 тисяч євро штрафу.

За повторне порушення закону штраф буде вже більшим, від 3 до 5 тисяч євро.

Заборона на безкоштовне розповсюдження легких пластикових пакетів для покупок у Литві діє ще з 1 січня 2019 року. Однак штрафи за порушення заборони запровадили тільки у 2020, аби продавці мали час на адаптацію.

За які пластикові пакети штрафуватимуть, а за які – ні

Забороненими є пластикові пакети з товщиною стінки від 15 до 50 мікронів. Такими є більшість пакетів, які роздають або продають у супермаркетах.



Легкі пластикові пакети / Фото з відкритих джерел

Пластикові пакети товщиною до 15 мікронів розповсюджувати можна.



Дуже легкі пластикові пакети – за них у Литві не штрафуватимуть / Фото з відкритих джерел

Понад 33 країни запровадили повну заборону, а 53 країни – часткову заборону або значний податок на використання пластикових пакетів: детальніше – у матеріалі 24 каналу.



Пластикові пакети розкладаються дуже довго, від 15 до 450 років / Інфографіка 24 каналу

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