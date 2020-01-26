У Литві запровадили штрафи за пластикові пакети до 5000 євро
Рішення про заборону використання легких пластикових пакетів ухвалив литовський Сейм 23 січня. Депутати вирішили запровадити адміністративну відповідальність за їх розповсюдження у формі штрафів від 30 і аж до 5 тисяч євро.
У Литві штрафуватимуть на значні суми юридичних осіб – власників магазинів, супермаркетів тощо, якщо вони роздаватимуть легкі пластикові пакети покупцям. Про це повідомила пресслужба місцевого парламенту.
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Штрафи за пластикові пакети будуть такими:
- 30 – 60 євро як попереджувальний штраф для фізичних осіб, які продають пластикові пакети.
- Від 100 до 200 євро платитимуть юридичні особи, відповідальні за тих, хто продає пакети.
- За безкоштовне розповсюдження легких пластикових пакетів виписуватимуть від 1 до 3 тисяч євро штрафу.
- За повторне порушення закону штраф буде вже більшим, від 3 до 5 тисяч євро.
Заборона на безкоштовне розповсюдження легких пластикових пакетів для покупок у Литві діє ще з 1 січня 2019 року. Однак штрафи за порушення заборони запровадили тільки у 2020, аби продавці мали час на адаптацію.
За які пластикові пакети штрафуватимуть, а за які – ні
Забороненими є пластикові пакети з товщиною стінки від 15 до 50 мікронів. Такими є більшість пакетів, які роздають або продають у супермаркетах.
Легкі пластикові пакети / Фото з відкритих джерел
Пластикові пакети товщиною до 15 мікронів розповсюджувати можна.
Дуже легкі пластикові пакети – за них у Литві не штрафуватимуть / Фото з відкритих джерел
Понад 33 країни запровадили повну заборону, а 53 країни – часткову заборону або значний податок на використання пластикових пакетів: детальніше – у матеріалі 24 каналу.
Пластикові пакети розкладаються дуже довго, від 15 до 450 років / Інфографіка 24 каналу
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