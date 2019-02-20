У нас есть объединенная нация благодаря им, – Епифаний о Героях Небесной Сотни

Православная церковь Украины восстала благодаря отваге и жертвенности Героев Небесной Сотни. Их смелость и любовь к своей стране объединила нацию – нужно помнить об этом всегда.

Небесная Сотня отдала свою жизнь за правду, сказал предстоятель Православной церкви Украины Епифаний во время панихиды в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

Читайте также: Самый Трагический день в истории независимой Украины: фото, которые никогда не забыть

Митрополит подчеркнул, что украинцы должны всегда осознавать цену подвига погибших во время Революции достоинства Героев.

Благодаря их жертвенному подвигу у на с вами сегодня есть объединенная нация, у нас есть открытые границы Европейского Союза, а также у нас с вами есть независимая автокефальная Украинская православная церковь и это плодом их жертвенности, их любви к своей Родине, их любви к своим ближним, – отметил он.

20 февраля Украина чтит память погибших Героев Небесной Сотни. Только в этот день от пуль снайпера на Майдане погибли более 60 человек. С 18 по 20 февраля на Майдане погибли 78 человек, после 20 февраля – еще 20.

Как создавалась Православная церковь Украины?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.