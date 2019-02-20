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      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
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      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Ми маємо об’єднану націю завдяки їм, – Епіфаній про Героїв Небесної Сотні

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      Завдяки подвигу Героїв Небесної сотні в Україні постала незалежна православна церква, – Епіфаній
      Завдяки подвигу Героїв Небесної сотні в Україні постала незалежна православна церква, – Епіфаній / Фото з відкритих джерел

      Православна церква України повстала завдяки відвазі та жертовності Героїв Небесної Сотні. Їхня сміливість та любов до своєї країни об’єднала націю – потрібно пам'ятати про це завжди.

      Небесна Сотня віддала своє життя за правду, сказав предстоятель Православної церкви України Епіфаній під час панахиди у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

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      Митрополит наголосив, що українці повинні завжди усвідомлювати ціну подвигу загиблих під час Революції гідності Героїв.

      Завдяки їхньому жертовному подвигу ми з вами сьогодні маємо об’єднану націю, ми маємо відкриті кордону Європейського Союзу, а також ми маємо з вами автокефальну незалежну Українську православну церкву і це плодом їхньої жертовності, їхньої любові до своєї Батьківщини, їхньої любові до своїх ближніх, – зазначив він.

      20 лютого Україна вшановує пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні. Лише у цей день від куль снайпера на Майдані загинули понад 60 людей. З 18 по 20 лютого на Майдані загинули 78 осіб, після 20 лютого – ще 20.

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

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      Теги: Новини України Новини політики Євромайдан Православна церква України Епіфаній
      Джерело: 24 Канал
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